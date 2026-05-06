Confirmaron que un hombre tiene hantavirus en Bariloche: aislaron a su familia

Mientras se investiga el brote de hantavirus en un crucero de lujo que partió de Ushuaia, se confirmó que un hombre de 45 años permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche tras confirmarse el contagio.

De acuerdo a lo informado por los medios locales luego del primer parte médico, permanece estable, aunque presenta dificultades respiratorias, y se encuentra bajo atención en el Área de Cuidados Intermedios. Mientras tanto, su pareja y su hijo cumplen aislamiento preventivo y son monitoreados por personal de salud, sin síntomas hasta el momento.

El paciente acudió a la guardia el domingo por la tarde con fiebre, dolor corporal y diarrea. Desde el inicio, los profesionales consideraron la posibilidad de que se tratara de hantavirus, por lo que quedó en observación. Horas más tarde, durante la noche, el diagnóstico fue confirmado.

Según explicó Rodrigo Bustamante, integrante del área de Epidemiología del hospital , el cuadro clínico no tenía un origen claro en un primer momento, aunque algunos indicadores de laboratorio y la placa de tórax generaron sospechas.

En la reconstrucción de los días previos al inicio de los síntomas, se determinó que el hombre había viajado una semana antes a Salta y Jujuy, regiones donde el hantavirus es más frecuente.

image Hantavirus.

Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para determinar el origen del contagio. Este dato no es menor: si se confirma que contrajo el virus en el norte del país, el manejo de los contactos estrechos podría modificarse.

Bustamante explicó que en Bariloche circula la cepa Andes, la única que se transmite de persona a persona, motivo por el cual se aplica el aislamiento preventivo a los contactos. En cambio, en el norte argentino no se han documentado contagios interhumanos, por lo que ese tipo de medidas no se implementa.

Además del viaje, el hombre había estado expuesto a posibles factores de riesgo en Bariloche, como tareas de desmalezamiento y limpieza en zonas donde podría haber presencia de roedores. Sin embargo, esas actividades ocurrieron más de un mes antes, por lo que, teniendo en cuenta el período de incubación del virus, las autoridades consideran más probable que el contagio se haya producido durante su estadía en el norte.

Actualmente atraviesa el quinto día desde el inicio de los síntomas, una etapa considerada crítica en este tipo de cuadros. “Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”, señaló Bustamante. También indicó que la variante del norte es más habitual, aunque presenta una menor tasa de letalidad.

Este es el tercer caso de hantavirus registrado en lo que va de 2026 en la región. Anteriormente, se había detectado un contagio en El Bolsón, cuyo paciente evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro. En tanto, durante el verano, un policía de 39 años de Bariloche falleció a causa de la enfermedad. En ese caso, se estima que el contagio se produjo en la zona de la cascada Santa Ana, cerca de la frontera con Chile.