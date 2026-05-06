    • 6 de mayo de 2026 - 16:35

    El riesgo país cae y las acciones argentinas suben hasta un 10% tras la mejora en la calificación de la deuda

    El dólar oficial retrocede y cerró a $1410 en el Banco Nación mientras que el indicador que elabora JP Morgan se ubica en 528 puntos.

    Wall Street rompe nuevos máximos históricos.

    Wall Street rompe nuevos máximos históricos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado reaccionó positivamente a la noticia de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la Argentina. Así, este miércoles, cae el riesgo país y las acciones argentinas en Wall Street repuntan hasta 10%.

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    El dólar oficial también retrocede y cerró a $1410 en el Banco Nación. El MEP, en tanto, se ofrece a $1425,92 y el CCL está en $1480,12. Por otra parte, el indicador que elabora JP Morgan cayó más de 30 unidades y se ubica en 522 puntos.

    Las acciones argentinas en Wall Street también mostraron un importante rebote de más de 10%. Los mejores desempeños se observaron en los papeles de Ternium (10,3%), el Banco Macro (10,9%), Transportadora Gas del Sur (9%) y Banco Supervielle (8,6%).

    Una agencia internacional mejoró la calificación de la deuda argentina

    La calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la Argentina. En su último informe, la agencia elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) de Argentina en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, con perspectiva estable. La decisión marca un cambio relevante en la percepción del riesgo soberano y abre la puerta a una eventual normalización del financiamiento externo.

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    Wall Street.

    Wall Street.

    “La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”, remarcaron.

    Sin embargo, la agencia también advirtió límites claros: “La calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil”.

    Entre los factores que permitieron mejorar la perspectiva local, Fitch subrayó los avances políticos del oficialismo y destacó las “importantes victorias legislativas”, como la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares y la aprobación de un presupuesto 2026 con una “sólida base fiscal”.

    Sin embargo, describieron los riesgos que tiene la Argentina -y por los que podría bajar de calificación- en 2027 por las elecciones presidenciales: “La oposición, hasta el momento, se mantiene débil y fragmentada. Sin embargo, el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del gobierno. Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones intermedias del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a una crisis de confianza, especialmente si la contienda electoral presagia un cambio significativo en las políticas actuales".

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