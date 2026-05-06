El riesgo país cae y las acciones argentinas suben hasta un 10% tras la mejora en la calificación de la deuda

El mercado reaccionó positivamente a la noticia de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la Argentina. Así, este miércoles, cae el riesgo país y las acciones argentinas en Wall Street repuntan hasta 10%.

El dólar oficial también retrocede y cerró a $1410 en el Banco Nación. El MEP, en tanto, se ofrece a $1425,92 y el CCL está en $1480,12 . Por otra parte, el indicador que elabora JP Morgan cayó más de 30 unidades y se ubica en 522 puntos.

Las acciones argentinas en Wall Street también mostraron un importante rebote de más de 10%. Los mejores desempeños se observaron en los papeles de Ternium (10,3%), el Banco Macro (10,9%), Transportadora Gas del Sur (9%) y Banco Supervielle (8,6%).

La calificadora de riesgo Fitch Ratings mejoró las perspectivas sobre la Argentina. En su último informe, la agencia elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) de Argentina en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, con perspectiva estable. La decisión marca un cambio relevante en la percepción del riesgo soberano y abre la puerta a una eventual normalización del financiamiento externo.

image Wall Street.

“La calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”, remarcaron.

Sin embargo, la agencia también advirtió límites claros: “La calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil”.

Entre los factores que permitieron mejorar la perspectiva local, Fitch subrayó los avances políticos del oficialismo y destacó las “importantes victorias legislativas”, como la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares y la aprobación de un presupuesto 2026 con una “sólida base fiscal”.

Sin embargo, describieron los riesgos que tiene la Argentina -y por los que podría bajar de calificación- en 2027 por las elecciones presidenciales: “La oposición, hasta el momento, se mantiene débil y fragmentada. Sin embargo, el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del gobierno. Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones intermedias del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a una crisis de confianza, especialmente si la contienda electoral presagia un cambio significativo en las políticas actuales".