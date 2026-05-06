El juez Ariel Lijo dispuso levantar el secreto fiscal ante ARBA de Manuel Adorni y su esposa

El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti ante ARBA , la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, como parte de la investigación por enriquecimiento ilícito.

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Según informó la resolución, solicitada por el fiscal Gerardo Policcitta, la medida se vincula con los pagos realizados por la pareja para adquirir una vivienda en el country de Exaltación de la Cruz, así como con el abono de tasas e impuestos asociados a esa propiedad.

La decisión judicial también involucra al departamento heredado en La Plata , actualmente habitado por la madre de Adorni, sobre el cual también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal por orden del juez.

Por otra parte, deberán consignar información en relación a un tercer inmueble ligado a su esposa, ubicado en el municipio de Morón.

En el marco de la investigación del presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Lijo había levantado el secreto bancario, financiero y fiscal de Manuel Adorni, Bettina Julieta Angeletti, la firma Innovación Profesional.

Como parte de la misma resolución del 9 de abril, levantó el secreto fiscal de Silvia País, la madre de Adorni, y otra pariente identificada como Norma Zuccolo.

A su vez, por requerimiento del fiscal incluyó la excepción a la confidencialidad fiscal de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo; y de las dos mujeres policías, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le prestaron dinero por la hipoteca de la vivienda de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

image Manuel Adorni.

La causa que investiga a Manuel Adorni y su esposa

La pesquisa avanza en el peritaje contable de los ingresos y gastos que tiene acreditados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito a través de los testigos, el informe bancario y fiscal, y la declaración jurada que el funcionario presentó el año pasado ante la oficina anticorrupción.

Este análisis se enfoca también en si los gastos de los viajes de Manuel Adorni y su familia son consistentes con sus ingresos o ahorros.

A partir de la información que suministraron las empresas Aerolíneas Argentinas y Delta Airlines, el fiscal Policcita logró individualizar una serie de viajes dentro y fuera del país, que habría realizado el jefe de gabinete, en algunas ocasiones con su familia.

Los pasajes detectados son de vuelos a nombre de Angeletti y Adorni rumbo a Punta Cana, Cancún, Mendoza, Tucumán, Iguazú, Mar del Plata, y el trayecto Nueva York-Ezeiza del 14 de marzo de 2026, a través de la compañía aérea LATAM, en el regreso del evento “Argentina Week”.

En total la justicia tiene registrados 18 viajes que hicieron, juntos o por separado, Adorni y Angeletti, al tiempo que siguen evaluando posibles gastos en excursiones, pasajes y estadías de un puñado de esos viajes.

Recordemos que el juez federal Daniel Rafecas archivó otro expediente que analizaba la conducta del jefe de Gabinete por el viaje de su esposa en el avión oficial a Estados Unidos.

El magistrado tomó la decisión tras el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, que determinó la ausencia de delito y perjuicio económico para el Estado.