    • 6 de mayo de 2026 - 14:13

    Viento Zonda: a qué hora llegarán las fuertes ráfagas al Gran San Juan

    El fenómeno se intensificará durante la tarde en el Gran San Juan y tendrá su pico por la noche. Luego ingresará viento sur, lo que provocará un descenso de temperatura.

    Viento Zonda.

    Viento Zonda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento Zonda comenzará a intensificarse progresivamente durante la tarde de este miércoles en el Gran San Juan, con un marcado aumento de su velocidad hacia la noche, cuando se espera el momento de mayor peligrosidad.

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    De acuerdo al detalle horario previsto para San Juan, a las 17 las ráfagas rondarán los 30 km/h, incrementándose a 43 km/h a las 18. Sin embargo, el cambio más significativo se producirá a partir de las 19, cuando el viento podría alcanzar los 63 km/h.

    La situación se tornará más intensa entre las 20 y las 21. Para las 20, se prevén ráfagas de hasta 79 km/h, mientras que el pico máximo llegaría a las 21, con velocidades que podrían alcanzar los 97 km/h.

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    Viento Zonda en San Juan.

    Viento Zonda en San Juan.

    Tras ese momento, el Zonda continuará con fuerza durante la noche y la madrugada, manteniendo ráfagas cercanas a los 75 km/h y temperaturas elevadas, en torno a los 24°C.

    En este contexto, la temperatura máxima para este miércoles superará los 30°C debido al efecto del viento cálido, mientras que para el jueves se espera un marcado descenso térmico, con una máxima que rondará los 19°C.

    Finalmente, hacia las 5 de la madrugada del jueves, se prevé el ingreso de viento sur con velocidades cercanas a los 70 km/h. Este cambio de circulación marcará el descenso de la temperatura y el fin del evento Zonda en la región.

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    Viento Zonda en San Juan.

    Viento Zonda en San Juan.

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