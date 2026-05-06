Por el alerta de viento Zonda, la Feria Internacional de Artesanías no abrirá este miércoles

La organización decidió suspender las actividades por el alerta naranja. La actividad se reanudará con normalidad el jueves.

La Comisión organizadora de la Feria Internacional de Artesanías informó la suspensión de la jornada de este miércoles en el Complejo Costanera, debido a las condiciones climáticas adversas previstas para la tarde.

La decisión se tomó en el marco de la alerta naranja por la llegada del viento Zonda a la provincia de San Juan, con el objetivo de preservar la seguridad de expositores, trabajadores y público en general.

A través de un comunicado, desde la organización indicaron que la feria no abrirá sus puertas durante la jornada de hoy, una de las más convocantes del evento, y solicitaron comprensión ante la medida preventiva.

No obstante, confirmaron que la actividad se reanudará con total normalidad este jueves, manteniendo la programación prevista en el predio ubicado en el departamento Chimbas.