Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes cobran los $108 mil extra en mayo

En mayo de 2026, la Tarjeta Alimentar de Anses continúa con los mismos montos que en meses anteriores, a pesar del aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Pasos para cobrar la AUH de ANSES: quiénes pueden solicitarla y cómo actualizar datos para el cobro automático

La ayuda desconocida de casi $125.000 que ANSES entrega en mayo

El refuerzo, que busca garantizar el acceso a la canasta básica , no se actualiza con la movilidad mensual, por lo que el monto máximo sigue siendo de $108.062 para determinados beneficiarios.

El monto más alto de la Tarjeta Alimentar corresponde a familias con tres o más hijos que perciben la AUH. También reciben el beneficio otros grupos, aunque con valores diferentes:

El dinero se acredita de forma automática junto con la AUH , sin necesidad de realizar trámites adicionales. El objetivo del programa es reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables y asegurar el acceso a alimentos básicos.

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Embarazadas a partir del tercer mes que cobran AUE

Personas con hijos con discapacidad que reciben AUH

Madres con Pensión No Contributiva por siete hijos o más

Aunque la AUH tuvo un aumento este mes, el refuerzo alimentario permanece congelado. Esto genera que el ingreso total no crezca en la misma proporción.

Para consultar si corresponde el cobro, se puede ingresar a Mi Anses con CUIL o DNI y verificar el estado del beneficio.