    • 6 de mayo de 2026 - 17:21

    Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes cobran los $108 mil extra en mayo

    El refuerzo alimentario se mantiene sin cambios este mes y alcanza a familias con tres o más hijos. Se deposita automáticamente junto con la AUH.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En mayo de 2026, la Tarjeta Alimentar de Anses continúa con los mismos montos que en meses anteriores, a pesar del aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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    El refuerzo, que busca garantizar el acceso a la canasta básica, no se actualiza con la movilidad mensual, por lo que el monto máximo sigue siendo de $108.062 para determinados beneficiarios.

    El monto más alto de la Tarjeta Alimentar corresponde a familias con tres o más hijos que perciben la AUH. También reciben el beneficio otros grupos, aunque con valores diferentes:

    • Familias con 1 hijo: $52.250
    • Familias con 2 hijos: $81.936
    • Familias con 3 o más hijos: $108.062
    • Personas gestantes (AUE): $52.250

    El dinero se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El objetivo del programa es reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables y asegurar el acceso a alimentos básicos.

    Quiénes pueden acceder

    La Tarjeta Alimentar está dirigida a:

    • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
    • Embarazadas a partir del tercer mes que cobran AUE
    • Personas con hijos con discapacidad que reciben AUH
    • Madres con Pensión No Contributiva por siete hijos o más

    Aunque la AUH tuvo un aumento este mes, el refuerzo alimentario permanece congelado. Esto genera que el ingreso total no crezca en la misma proporción.

    Para consultar si corresponde el cobro, se puede ingresar a Mi Anses con CUIL o DNI y verificar el estado del beneficio.

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