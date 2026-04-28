    • 28 de abril de 2026 - 22:20

    ANSES: paso a paso para anotarse al beneficio que paga hasta $363.000 en mayo

    La ANSES habilitó la inscripción para cobrar una ayuda mensual que en mayo puede llegar hasta $363.000. Está destinada a trabajadores en relación de dependencia y el trámite puede hacerse online o presencial con turno previo. Los detalles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante mayo de 2026 continuará el pago de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a trabajadores despedidos sin causa justa. Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el monto máximo del beneficio ascenderá a $363.000, mientras que el piso será de $181.500.

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    Se trata de una asistencia clave para quienes perdieron su empleo formal y necesitan ingresos mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral. El beneficio puede cobrarse durante varios meses consecutivos, según la antigüedad laboral y la edad del solicitante.

    Quiénes pueden cobrar hasta $363.000 en mayo

    La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa. También alcanza a empleados eventuales y de temporada que cumplan determinados requisitos de aportes.

    Requisitos para trabajadores permanentes

    Deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato.

    Requisitos para trabajadores eventuales o de temporada

    Tienen que haber trabajado:

    • Menos de 12 meses en los últimos tres años
    • Más de 90 días durante el último año antes del cese laboral

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    ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

    ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo, alcanzando hasta $286.711 en enero 2025. Foto: Internet.

    Cuánto se cobra en mayo 2026

    Con el nuevo valor del salario mínimo, los montos de mayo quedarán de la siguiente manera:

    • Monto mínimo: $181.500
    • Monto máximo: $363.000

    El valor exacto que recibe cada persona surge del cálculo equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses trabajados.

    Es decir, no todos cobran el máximo, sino que dependerá del sueldo previo del trabajador.

    Cuánto tiempo se paga

    La duración del beneficio varía según los aportes realizados:

    • Desde 2 hasta 12 meses para la mayoría de los beneficiarios
    • Hasta 18 meses para personas mayores de 45 años

    Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

    El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si se supera ese plazo, pueden descontarse días de cobro.

    Se puede gestionar de dos formas:

    Online

    Ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la opción Atención Virtual.

    Presencial

    Solicitando turno previo en una oficina de ANSES.

    Documentación necesaria

    El solicitante debe presentar DNI y la constancia que justifique la desvinculación laboral. Según cada caso:

    • Telegrama de despido
    • Carta documento
    • Contrato vencido
    • Sentencia de quiebra de la empresa
    • Telegramas enviados por el trabajador por justa causa
    • Acta de defunción del empleador
    • Certificado médico, si corresponde

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