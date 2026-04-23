    • 23 de abril de 2026 - 18:34

    ANSES pagos: quiénes cobran este 24 de abril jubilaciones y desempleo

    Los pagos de ANSES continúan este 24 de abril con jubilaciones superiores al haber mínimo y Prestación por Desempleo.

    Calendario de ANSES pagos correspondiente al mes de abril con jubilaciones y prestaciones activas.

    Calendario de ANSES pagos correspondiente al mes de abril con jubilaciones y prestaciones activas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ANSES continúa con el calendario previsto para abril y este viernes 24 se activan nuevas acreditaciones para jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Según informó el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, los haberes incluyen la actualización por movilidad vigente.

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    En esta jornada, el organismo previsional inicia los pagos para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, alcanzando a titulares cuyos documentos finalizan en 0 y 1. Estos montos ya contemplan el incremento del 2,90 por ciento por movilidad, aplicado según la fórmula vigente.

    ANSES pagos: quiénes cobran este viernes

    Por otra parte, continúa el cronograma correspondiente a la Prestación por Desempleo, que este viernes abarca a beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5. Este esquema de pagos se desarrolla de manera escalonada para garantizar la correcta acreditación de los fondos.

    Desde el organismo recomendaron a los beneficiarios verificar sus fechas de cobro a través de los canales oficiales y evitar asistir sin turno a las entidades bancarias.

    El calendario de ANSES pagos seguirá en los próximos días con nuevas fechas asignadas según la terminación del DNI, tanto para jubilaciones como para otras prestaciones sociales vigentes.

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