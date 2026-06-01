AUH de ANSES: cómo hacer para cobrar el extra de $85.000 en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará continuidad al proceso de validación institucional para liberar los fondos de la Ayuda Escolar Anual correspondientes al ciclo lectivo vigente. Dentro del esquema de las asignaciones familiares y de la AUH de ANSES en junio , se recuerda que aquellas familias que aún no hayan gestionado el cobro del subsidio escolar pueden completar el trámite obligatorio de manera remota a través de las plataformas digitales oficiales.

Certificación Negativa de ANSES: el paso a paso para sacar el comprobante

Pasos para cobrar la AUH de ANSES: quiénes pueden solicitarla y cómo actualizar datos para el cobro automático

Este programa de asistencia económica otorga una suma fija no remunerativa de $85.000 por cada hijo en edad escolar. El beneficio busca amortiguar de forma directa el impacto de los costos fijos en materiales pedagógicos, vestimenta e indumentaria deportiva para los estudiantes, unificándose la orden de pago en las cuentas bancarias una vez que el organismo previsional procesa y aprueba el certificado correspondiente.

Se informa que la gestión para percibir los $85.000 de la Ayuda Escolar es enteramente digital, gratuita y se realiza a través de la aplicación móvil oficial. Los titulares de la AUH deben descargar el formulario de regularidad académica, presentarlo ante las autoridades del colegio para su debida acreditación física y luego subir una captura nítida del documento firmado en la solapa correspondiente del portal previsional.

AUH de ANSES en junio: confirman los pasos para cobrar el extra de $85.000

Se establece que una vez efectuada la carga en el sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el procesamiento informático demora un plazo estimado de 60 días. Al convalidarse los datos filiales y escolares, la orden de depósito se emite de oficio para el calendario de pagos inmediato superior, transfiriendo los fondos de forma directa a la misma caja de ahorros donde se percibe el haber mensual por hijo.

¿Qué pautas de edad y escolaridad exige la ANSES para la AUH?

Se confirma que los requisitos generales establecidos por el organismo previsional determinan que los menores deben tener entre 45 días y 17 años inclusive, encontrándose inscriptos en establecimientos de enseñanza oficial de nivel inicial, primario o secundario. Para las familias con hijos con discapacidad que cobran la AUH de ANSES, no rige ningún límite de edad máxima para acceder al cobro de los $85.000.

Se informa que en el caso de los estudiantes con capacidades diferentes, la regularidad puede acreditarse mediante la constancia de asistencia a talleres de formación laboral, escuelas especiales o centros de rehabilitación habilitados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aconseja a las madres y tutores resguardar el comprobante electrónico de carga que emite la plataforma como respaldo técnico ante eventuales demoras impositivas.

¿Cómo impacta el aumento por movilidad en la Asignación Universal por Hijo?

Se establece que, independientemente del cobro del subsidio escolar anual, el haber bruto mensual por menor se reconfigurará en $144.959,44 tras aplicarse la actualización automática por movilidad del 2,6% derivada de la inflación de abril. De esta suma indexada, los beneficiarios perciben el 80% neto de libre disponibilidad de forma directa en sus tarjetas de débito.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH asociadas al plus escolar en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se distribuyeron siguiendo el orden correlativo del último dígito de la cédula de identidad de las titulares: