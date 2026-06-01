    • 1 de junio de 2026 - 18:44

    Alerta PAMI: los casos en los que las farmacias siguen pidiendo la receta de papel

    Si bien el PAMI informatizó todo el sistema de compra de medicamentos con recetas virtuales, en casos excepciones sigue pidiendo la receta de papel

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La receta electrónica se consolidó como una de las principales herramientas de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos de jubilados y pensionados. Gracias a este sistema, las prescripciones médicas se cargan de manera digital y quedan registradas automáticamente, permitiendo que los afiliados retiren sus tratamientos en las farmacias adheridas sin necesidad de presentar una receta en papel en la mayoría de los casos.

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    De esta manera, se reducen los inconvenientes derivados de la pérdida de recetas físicas y se facilita la continuidad de los tratamientos, especialmente para quienes requieren medicación de forma permanente.

    Qué documentación se necesita para retirar los medicamentos

    Para retirar los medicamentos, los afiliados generalmente deben presentar únicamente el DNI y la credencial de PAMI, ya sea en formato físico o digital. Antes de acudir a la farmacia, se recomienda verificar a través de Mi PAMI que la receta figure activa y vigente.

    La validez habitual de cada receta electrónica es de 30 días desde su emisión o desde la fecha de inicio establecida por el profesional.

    En qué casos se exige la receta de papel

    Si bien la mayoría de los medicamentos pueden obtenerse mediante receta electrónica, existen algunas excepciones. Determinados tratamientos, como los oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y otros medicamentos especiales, pueden requerir además una receta impresa y firmada por el médico.

    En caso de que una receta haya vencido o no aparezca en el sistema, el afiliado deberá gestionar una nueva prescripción para evitar interrupciones en su tratamiento. El sistema forma parte del proceso de digitalización sanitaria impulsado a nivel nacional para mejorar la seguridad, la trazabilidad y el acceso a las prestaciones de salud.

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