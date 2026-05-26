    • 26 de mayo de 2026 - 13:55

    Receta electrónica de PAMI: el paso a paso para retirar medicamentos

    PAMI detalla el procedimiento para que los afiliados obtengan sus medicamentos a través de la receta electrónica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las recetas electrónicas forman parte del proceso de digitalización que PAMI comenzó hace algunos años con el objetivo de simplificar trámites para jubilados y pensionados de todo el país. Esta herramienta eliminó la necesidad de utilizar órdenes en papel y sumó mayor seguridad al sistema, modificando la dinámica entre afiliados, médicos y farmacias.

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    Mientras que los profesionales de la salud deben cumplir con un proceso de validación digital y registrarse en plataformas habilitadas para poder emitir las órdenes, los afiliados solo necesitan seguir un procedimiento simple que no requiere grandes conocimientos tecnológicos.

    El paso a paso para usar la receta electrónica de PAMI

    El mecanismo para obtener medicamentos mediante este sistema puede resumirse en tres pasos sencillos:

    La consulta médica

    El afiliado debe comunicarse o asistir a una consulta con su médico de cabecera o especialista autorizado. Allí, el profesional carga los medicamentos indicados directamente en la plataforma digital de PAMI.

    La firma electrónica

    Luego, el médico firma la receta de manera digital. En ese momento, la orden impacta automáticamente en el sistema de PAMI y queda almacenada de forma segura en una base de datos centralizada.

    El retiro en la farmacia

    Finalmente, el jubilado o una persona de confianza puede acercarse a cualquier farmacia adherida a la red PAMI. No es necesario llevar una receta impresa: solamente con presentar la credencial física o digital de PAMI junto al DNI, el farmacéutico puede visualizar la orden en pantalla y entregar los medicamentos correspondientes.

    Qué documentación hay que presentar en la farmacia

    Al momento de retirar los medicamentos, los afiliados deben presentar:

    • DNI.
    • Credencial de PAMI en cualquiera de sus formatos vigentes.
    • En el caso de medicamentos especiales, como tratamientos oncológicos, antirretrovirales o psicofármacos, también será obligatorio presentar la receta impresa y firmada por el médico.

    Desde PAMI recuerdan que estos requisitos permiten validar correctamente la identidad del afiliado y garantizar la entrega segura de los medicamentos indicados.

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