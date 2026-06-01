Aguinaldo 2026: las empresas tienen una fecha tope para pagarlo

Las empresas ya pueden comenzar a pagar el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 en Argentina . El beneficio alcanza a millones de trabajadores en relación de dependencia y tiene una fecha límite establecida por ley.

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Anses confirmó el monto del aguinaldo para los jubilados: de cuánto será y cuándo se cobra en junio 2026

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , el primer medio aguinaldo del año ya puede depositarse a partir de hoy 1° de junio y debe abonarse hasta el 30 de junio. No obstante, la normativa contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que algunas compañías podrían concretar el pago durante los primeros días de julio.

El Sueldo Anual Complementario ( SAC ) se paga dos veces por año y equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante cada semestre.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la primera cuota del aguinaldo debe estar depositada antes del 30 de junio.

El cálculo se realiza tomando como referencia el salario más alto percibido entre enero y junio . Sobre ese importe se aplica el 50%. Para determinar el monto se consideran todos los conceptos remunerativos incluidos en el recibo de sueldo.

El aguinaldo se deposita a los trabajadores en relación de dependencia con recibo de sueldo. Foto: Agencia NA (IA)

Entre ellos figuran los que se detallan a continuación:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales remunerativos.

Otros conceptos salariales.

Por ejemplo, si la remuneración más alta del semestre fue de $1.000.000, el medio aguinaldo será de $500.000.

En los casos de trabajadores que no completaron los seis meses del período, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Si la empresa no realiza el pago una vez vencido el plazo legal y la prórroga correspondiente, el trabajador podrá efectuar el reclamo formal debido a que se trata de un derecho laboral obligatorio.

La obligación también alcanza a jubilados y pensionados. ANSES informó que el aguinaldo se depositará automáticamente junto con los haberes de junio y no requerirá ningún trámite adicional.

El organismo previsional calculará el SAC tomando el 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026.

Los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar el aguinaldo durante junio de acuerdo con el cronograma habitual de pagos organizado por terminación de DNI. #AgenciaNA