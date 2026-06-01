Cambia el recibo de sueldo: cómo es el modelo que entrará en vigencia tras los cambios de la reforma laboral

La entrada en vigencia del decreto 407 y la Ley de Modernización Laboral 27.802 introduce un cambio central para todos los trabajadores formales y empleadores de la Argentina: el recibo de sueldo será a partir de ahora más transparente y detallado. El nuevo modelo, que los empleadores deberán emitir en adelante, presenta una estructura y diseño completamente renovados, según consta en el Anexo III del decreto y en la información difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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La principal novedad del recibo de sueldo radica en la inclusión obligatoria de un gráfico de torta que resume la composición total del costo laboral. Este elemento gráfico, nunca antes exigido en la documentación laboral argentina, busca transparentar los montos que el empleador paga por fuera del salario neto que percibe el trabajador. La información oficial sostiene que el objetivo es que empleados y empleadores visualicen, en un solo documento, todos los conceptos que integran el costo laboral mensual.

El gráfico debe mostrar, de manera agrupada, los rubros a cargo del empleador: sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras o entidades empresariales y otros. Cada uno de estos elementos debe figurar claramente identificado, con su porcentaje sobre el total del costo laboral, permitiendo así que cualquier persona entienda a simple vista cómo se distribuyen los aportes y contribuciones.

Qué debe contener el recibo: resumen para usuarios

El nuevo recibo de sueldo, de acuerdo con el decreto, se divide en cuatro secciones diferenciadas y obligatorias:

1. Datos del empleador y del trabajador: Incluye información como el CUIT del empleador, el CUIL del trabajador, fecha de ingreso y antigüedad, categoría, y datos sobre cargas sociales.

2. Detalle de contribuciones y conceptos abonados: Se deben detallar todos los conceptos que el empleador paga por disposición legal o convencional.

3. Total de la remuneración bruta y deducciones: El recibo debe mostrar el monto bruto, la forma en que se determina y cada deducción aplicada.

4. Remuneración neta: Se informa el monto final que cobra el empleado.

Todos los conceptos deben consignarse con indicación clara de su base de cálculo, unidad de medida y monto resultante. Si existen sumas globales que abarcan a varios trabajadores, el empleador debe prorratearlas proporcionalmente y reflejarlas en cada recibo individual.

Declaraciones oficiales y contexto de la reforma

En redes sociales, Federico Sturzenegger explicó que el recibo de sueldo tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía. La reforma apunta a modernizar el sistema, eliminar trámites innecesarios y adaptar la documentación laboral a los estándares actuales de transparencia y acceso a la información.

Cuándo empezará a usarse el nuevo modelo de recibo de sueldo

El decreto establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los organismos involucrados dispondrán de hasta 120 días para adaptar sus sistemas al nuevo esquema.

Durante ese plazo, las empresas y los proveedores de software de liquidación de haberes deberán actualizar sus herramientas para emitir los recibos con el formato exigido.

Una vez completada esa adecuación, los trabajadores comenzarán a recibir la nueva versión del recibo de sueldo.

El trasfondo político de la medida

La iniciativa fue celebrada por funcionarios del Gobierno nacional, que la presentan como un avance en materia de transparencia. Desde la gestión de Javier Milei sostienen que el nuevo formato permitirá que los trabajadores conozcan con mayor precisión el destino de los recursos vinculados a su actividad laboral y comprendan mejor la diferencia entre el costo total de un empleo y el salario que finalmente perciben.

El cambio también reabre un debate histórico sobre la estructura de costos del trabajo formal en Argentina. Mientras el oficialismo considera que la medida aporta claridad sobre el funcionamiento del sistema, distintos sectores sindicales y laborales observan con atención el alcance que tendrá esta nueva modalidad. Lo cierto es que, una vez implementada, millones de trabajadores encontrarán en su recibo información que hasta ahora permanecía dispersa o directamente fuera de su alcance.