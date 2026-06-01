Armada Argentina sortea 30 lugares para navegar en una fecha clave

La Armada Argentina lanzó un concurso para embarcarse y vivir desde los buques la conmemoración por los 200 años del Combate de Los Pozos.

Compartir







La Armada Argentina abrió una convocatoria especial para que la comunidad pueda formar parte de una experiencia inédita en el marco de la conmemoración por el Bicentenario del Combate de Los Pozos, uno de los hitos más importantes de la historia naval del país y una de las primeras grandes acciones lideradas por el almirante Guillermo Brown.

La celebración tendrá lugar el próximo 11 de junio y contará con una ceremonia especial en aguas del Río de la Plata, escenario donde se desarrolló el histórico enfrentamiento en 1826. Durante la jornada participarán siete buques de la Armada Argentina, que navegarán hasta el sitio donde ocurrió el combate para rendir homenaje a quienes protagonizaron aquella gesta.

Bicentenario del Combate de Los Pozos: qué actividades se podrán disfrutar El evento incluirá distintas actividades alusivas, entre ellas recreaciones de fuego de cañones, presentaciones de bandas militares y espectáculos de gaiteros, con el objetivo de recrear el clima de época y acercar a los asistentes a uno de los momentos más significativos de la historia marítima nacional.

Como parte de las propuestas organizadas para esta conmemoración, la Armada lanzó un sorteo destinado al público general. En total se otorgarán 15 lugares con acompañante, lo que permitirá que 30 personas tengan la posibilidad de embarcarse en unidades navales y presenciar desde el agua las actividades previstas para el homenaje.

Cómo inscribirse para participar del evento organizado por la Armada Argentina Los interesados en participar deberán ingresar a la cuenta oficial de Instagram de la Armada Argentina y seguir una serie de pasos establecidos en la publicación del concurso. Entre los requisitos se encuentran: