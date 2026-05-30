    • 30 de mayo de 2026 - 12:08

    Anses confirmó el monto del aguinaldo para los jubilados: de cuánto será y cuándo se cobra en junio 2026

    El organismo previsional aplicará una suba de 2,58% a los haberes mínimos e incluirá el bono de $70.000 más el medio aguinaldo. Cómo es el cronograma de pagos del mes

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    Anses confirmó el pago de aguinaldo para los jubilados. 

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    La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,58% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de junio, en línea con la fórmula de movilidad que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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    De acuerdo con la información oficial, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo cobrarán un total de $674.976,99 en junio. Esta suma incluye el haber mensual con aumento, un bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente. El monto se compone de $403.317,99 por el haber mínimo actualizado, $70.000 de bono y $201.659 de medio aguinaldo.

    Para quienes cobran más que la jubilación mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono, según detalló Anses. De esta forma, quienes superen el piso no quedarán excluidos del refuerzo, aunque el plus se ajustará en relación a su prestación.

    En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total que recibirán los beneficiarios será de $553.981,59. El detalle incluye $322.654,39 de haber con aumento, $70.000 de bono y $161.327 de medio aguinaldo.

    Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán $493.483,89. Esta cifra se integra por $282.322,59 de haber con aumento, $70.000 de bono y $141.161 de medio aguinaldo.

    En relación a los planes sociales, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $144.932, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad será de $471.915. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $72.474.

    Aumentos de jubilaciones y pensiones en junio 2026

    • Jubilación mínima: $403.317,99
    • Jubilación mínima con bono: $473.317,99
    • Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,99
    • PUAM: $322.654,39
    • PUAM con bono: $392.654,39
    • PUAM con bono y aguinaldo: $553.981,59
    • Pensión no contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $282.322,59
    • Pensión no contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez con bono: $352.322,59
    • Pensión no contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez con bono y aguinaldo: $493.483,89
    • Pensión Madre de 7 Hijos: $403.317,99
    • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $473.317,99
    • Pensión Madre de 7 Hijos con bono y aguinaldo: $674.976,99

    Cuánto aumentan las asignaciones en junio 2026

    • Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932
    • AUH hijo con discapacidad: $471.915
    • Asignación por Hijo: $72.474
    • Asignación por Hijo con discapacidad: $235.967

    Calendario de pagos de Anses en junio de 2026

    Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0: 8 de junio
    • DNI terminados en 1: 9 de junio
    • DNI terminados en 2: 10 de junio
    • DNI terminados en 3: 11 de junio
    • DNI terminados en 4: 12 de junio
    • DNI terminados en 5: 16 de junio
    • DNI terminados en 6: 17 de junio
    • DNI terminados en 7: 18 de junio
    • DNI terminados en 8: 19 de junio
    • DNI terminados en 9: 22 de junio

    Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

    • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
    • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
    • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
    • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
    • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

    Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

    • DNI terminados en 0: 8 de junio
    • DNI terminados en 1: 9 de junio
    • DNI terminados en 2: 10 de junio
    • DNI terminados en 3: 11 de junio
    • DNI terminados en 4: 12 de junio
    • DNI terminados en 5: 16 de junio
    • DNI terminados en 6: 17 de junio
    • DNI terminados en 7: 18 de junio
    • DNI terminados en 8: 19 de junio
    • DNI terminados en 9: 22 de junio

    Asignación por Embarazo

    • DNI terminados en 0: 10 de junio
    • DNI terminados en 1: 11 de junio
    • DNI terminados en 2: 12 de junio
    • DNI terminados en 3: 16 de junio
    • DNI terminados en 4: 17 de junio
    • DNI terminados en 5: 18 de junio
    • DNI terminados en 6: 19 de junio
    • DNI terminados en 7: 22 de junio
    • DNI terminados en 8: 23 de junio
    • DNI terminados en 9: 24 de junio

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