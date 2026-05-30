Anses confirmó el monto del aguinaldo para los jubilados: de cuánto será y cuándo se cobra en junio 2026

El organismo previsional aplicará una suba de 2,58% a los haberes mínimos e incluirá el bono de $70.000 más el medio aguinaldo. Cómo es el cronograma de pagos del mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del 2,58% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de junio, en línea con la fórmula de movilidad que utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con la información oficial, los titulares de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo cobrarán un total de $674.976,99 en junio. Esta suma incluye el haber mensual con aumento, un bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente. El monto se compone de $403.317,99 por el haber mínimo actualizado, $70.000 de bono y $201.659 de medio aguinaldo.

Para quienes cobran más que la jubilación mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar el monto equivalente al haber mínimo más el bono, según detalló Anses. De esta forma, quienes superen el piso no quedarán excluidos del refuerzo, aunque el plus se ajustará en relación a su prestación.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total que recibirán los beneficiarios será de $553.981,59. El detalle incluye $322.654,39 de haber con aumento, $70.000 de bono y $161.327 de medio aguinaldo.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán $493.483,89. Esta cifra se integra por $282.322,59 de haber con aumento, $70.000 de bono y $141.161 de medio aguinaldo.