El riesgo país vuelve a caer y se aleja de los 500 puntos básicos en otro día positivo para los bonos soberanos

Los bonos argentinos despiden la semana y el mes de mayo con leve tendencia alcista de 0,2% en promedio, con un renovado descenso de diez unidades en el índice de riesgo país de JP Morgan, ahora en los 488 puntos básicos, un mínimo desde el 2 de febrero.

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A lo largo del mes los títulos Globales y Bonares en dólares anotaron una suba de 2%, para alcanzar sus precios más altos también en cuatro meses.

Entre los fundamentos alcistas de la deuda soberana está la notable racha compradora de divisas a manos del Banco Central , con reservas brutas que esta semana superaron los USD 48.000 millones por primera vez desde 2019.

“Las reservas internacionales llegaron a USD 48.511 millones, su nivel más alto desde 2019. Durante la jornada, el Banco Central adquirió USD 447 millones y ya acumula compras por USD 9.680 millones en el acumulado de 2026. Por su lado, la licitación de los bonos AO27 y AO28 resultó exitosa, teniendo en cuenta que se adjudicó el total del monto a tasas de 5% y 8,17% respectivamente”, precisó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

El economista Gustavo Ber observó que “los bonos siguen sostenidos en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país ya debajo de los 500 puntos básicos, tras una nueva satisfactoria licitación de deuda -tanto en pesos como dólares- que también ayuda”.

“Los activos domésticos vuelven a presentarse firmes y así es que siguen ganando terreno, aprovechando el renovado apetito de inversores internacionales que potencian el momentum, y también de la mano de apuestas tácticas que buscan capturar el importante underperformance (rendimiento inferior) acumulado", explicó el titular del Estudio Ber.

El riesgo país argentino encadena siete sesiones operativas consecutivas en descenso y se aproxima a la cifra mínima de 2026, de 481 puntos básicos del 28 de enero. El crecimiento de las reservas, la revisión satisfactoria del acuerdo de facilidades extendidas con el FMI y la continuidad del equilibrio fiscal, entre otros factores financieros y macroeconómicos, se vienen complementando para respaldar la reciente mejora en los precios de la deuda pública.

Hay que tener en cuenta que el riesgo país de JP Morgan mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con emisiones soberanas emergentes. Los bonos norteamericanos llegaron a exhibir tasas en alza próximas al 5% anual en dólares (500 puntos básicos) esta semana, variable que también ayudó a “comprimir” el riesgo país argentino.