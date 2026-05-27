El riesgo país retrocede hasta los 500 puntos, mientras las acciones argentinas en Nueva York suben 9%

El indicador que elabora JP Morgan toca ese umbral antes de una licitación de deuda clave y luego del giro del FMI por US$1000 millones.

El riesgo país volvió a mostrar una fuerte baja este miércoles y se ubicó en torno a los 500 puntos básicos, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta 9 %. El mercado reaccionó positivamente tras el desembolso de US$1000 millones realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la previa de una licitación clave del Tesoro nacional.

El indicador elaborado por JP Morgan profundizó así la tendencia descendente que mantiene durante mayo, mes en el que ya acumula una caída de 67 puntos. Además, se acercó nuevamente al mínimo anual alcanzado a fines de enero, cuando había tocado los 481 puntos básicos.

En paralelo, los bonos argentinos en dólares operaron con subas cercanas al 1 % en los mercados internacionales, mientras que el índice S&P Merval avanzó más de 3 % en la Bolsa porteña.

Las mayores alzas entre las acciones argentinas en Nueva York estuvieron encabezadas por los bancos. Banco Macro lideró las subas con un incremento superior al 9 %, seguido por BBVA y Banco Supervielle. También mostraron resultados positivos empresas como YPF y Corporación América.

La mejora del clima financiero coincidió con una nueva licitación impulsada por la Secretaría de Finanzas, que buscó renovar vencimientos por aproximadamente $11 billones y captar hasta US$555 millones mediante bonos en moneda extranjera.