Qué pasó con la causa por el robo de resmas de papel en ANSES San Juan

La causa que tuvo como protagonista a un empleado de limpieza acusado de robar una caja con resmas de papel de la sede de ANSES en San Juan dio un giro. Cuando todo estaba listo para que fuera imputado en el sistema de Flagrancia, la Justicia provincial se declaró incompetente y envió el expediente al fuero federal.

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La decisión se tomó debido a que el presunto delito ocurrió dentro de un edificio perteneciente a un organismo nacional , circunstancia que motivó la intervención de la Justicia Federal.

El acusado es Ariel Armando Cortez , quien fue detenido el martes por la mañana tras ser señalado como el autor de la sustracción de una caja que contenía 10 resmas de hojas A4 de 500 unidades cada una .

La audiencia de formalización estaba prevista para este miércoles ante el juez Ricardo Moine. La fiscal de Flagrancia, Yanina Galante, tenía previsto atribuirle el delito de hurto, mientras que la defensa, ejercida por la abogada María Filomena Noriega, analizaba la posibilidad de solicitar una salida alternativa.

Sin embargo, antes de avanzar con la imputación, el magistrado resolvió que el caso no debía continuar en la órbita provincial. Según entendió, al tratarse de un hecho ocurrido dentro de las instalaciones de ANSES, organismo dependiente del Estado nacional, la competencia corresponde a la Justicia Federal.

A raíz de esa resolución, el expediente fue remitido al fiscal federal de turno. Cortez fue trasladado a esa jurisdicción en calidad de detenido, aunque posteriormente recuperó la libertad por disposición del juez federal competente.

Cómo fue el presunto robo

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana del martes en el edificio de ANSES ubicado sobre calle Tucumán, a metros de Avenida Libertador, en pleno centro sanjuanino.

Según la reconstrucción de los hechos, Cortez ingresó al edificio con su uniforme de trabajo para cumplir sus habituales tareas de limpieza. En esas circunstancias, presuntamente tomó una caja con 10 resmas de papel que se encontraba almacenada junto a otros paquetes similares.

Los investigadores sostienen que luego salió del edificio sin despertar sospechas y cruzó hacia una fotocopiadora ubicada frente a la sede del organismo. Allí habría dejado la caja y se retiró rápidamente del lugar.

La maniobra fue observada por un hombre de apellido Aguilera, que esperaba para ingresar a realizar un trámite en ANSES. Su testimonio resultó clave para reconstruir los movimientos del sospechoso.

La situación salió a la luz cuando una efectiva policial que cumplía funciones adicionales para la Policía Federal dentro del organismo detectó el faltante de la caja.

Tras entrevistarse con el testigo, la uniformada se dirigió a la fotocopiadora y dialogó con el encargado del comercio. El comerciante confirmó que Cortez había dejado la caja en el local y le había manifestado que regresaría más tarde, aunque sin explicar el motivo ni mencionar algún acuerdo comercial. Ante las sospechas, el encargado entregó voluntariamente el material.

Con esa información se dio aviso a las autoridades de ANSES y al sistema de emergencias 911. Minutos después arribó personal policial que encontró a Cortez en el sector destinado al personal de limpieza dentro del mismo edificio.

El trabajador fue detenido sin oponer resistencia y quedó inicialmente a disposición de Flagrancia.

Durante las actuaciones, los investigadores verificaron que en el depósito permanecían otras cajas idénticas a la recuperada, todas con los mismos códigos y troqueles de identificación, lo que reforzó la hipótesis acusatoria.

Ahora será la Justicia Federal la encargada de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal contra el empleado y definir su situación procesal.