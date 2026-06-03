    • 3 de junio de 2026 - 09:42

    Robo en ANSES San Juan: quién es el empleado de limpieza detenido por sustraer una caja con resmas de papel

    Fue aprehendido en flagrancia tras ser acusado de sustraer una caja con 10 resmas de papel A4 de la delegación de ANSES San Juan.

    Ariel Armando Cortez, el joven detenido por intento de hurto en ANSES San Juan.&nbsp;

    Ariel Armando Cortez, el joven detenido por intento de hurto en ANSES San Juan. 

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    Un empleado de limpieza de la delegación de ANSES San Juan terminó detenido tras ser sorprendido en una maniobra de presunto hurto dentro del organismo nacional. Se trata de Ariel Armando Cortez, de 28 años, quien quedó vinculado a una causa tramitada bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia.

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    Intento de hurto en ANSES San Juan

    Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de este martes en la sede de calle Tucumán, en Capital. Cortez había ingresado al edificio con su uniforme de trabajo color gris para cumplir sus tareas habituales de limpieza cuando, presuntamente, tomó una caja que contenía 10 resmas de hojas A4 de 500 unidades cada una.

    La secuencia fue observada por un hombre de apellido Aguilera, quien se encontraba haciendo fila para ingresar al organismo por un trámite. El testigo alertó sobre la situación a la oficial de la Policía Federal que cumplía funciones adicionales de seguridad en el lugar.

    Tras constatar el faltante, la uniformada se dirigió a la fotocopiadora y entrevistó al empleado del comercio, identificado como Andrada. De acuerdo con el informe oficial, el trabajador manifestó que Cortez había dejado la caja en el local y le indicó que luego regresaría a buscarla, aunque aclaró que no existió ningún acuerdo económico ni conversación adicional sobre el tema.

    Ante esa situación, la autoridad de ANSES, representada por Carlos Martín, fue notificada de lo ocurrido y se solicitó la intervención policial mediante un llamado al 911.

    Minutos después, personal de la Comisaría 2ª de Capital ingresó al edificio y detuvo a Cortez a las 6:50 en la oficina destinada al personal de limpieza. El procedimiento se realizó sin resistencia.

    Como parte de la investigación, los efectivos secuestraron la caja con las 10 resmas de papel A4, la cual fue incorporada a la causa con la correspondiente cadena de custodia. Además, se constató que las demás cajas almacenadas en el lugar contaban con troqueles de seguimiento similares al de la caja recuperada.

    La causa quedó caratulada provisoriamente como hurto, delito previsto en el artículo 162 del Código Penal Argentino. La investigación es encabezada por la fiscal de turno Yanina Galante, junto al ayudante fiscal David Peña, mientras que las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaría 2ª de Capital.

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