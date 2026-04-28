AUH: cómo cobrar el extra retenido por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicó en abril una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH) , con el objetivo de acompañar el impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables. Gracias al ajuste por movilidad, el beneficio registró una suba mensual y también se actualizaron los montos complementarios que cobran miles de familias.

Día del Animal en Argentina: la figura que inspiró la fecha que se conmemora cada 29 de abril

ANSES pagos: quiénes cobran este jueves 23 de abril con aumento y bono

El pago se acredita automáticamente en la cuenta bancaria declarada por cada titular, sin necesidad de realizar trámites extra. Sin embargo, no todo el monto bruto se deposita en forma inmediata, ya que el organismo mantiene el esquema de retención parcial hasta la presentación de la Libreta AUH.

Además, muchas familias pueden sumar extras como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche , lo que mejora notablemente el ingreso total mensual.

Durante abril, el valor bruto de la AUH quedó actualizado tras el aumento aplicado por ANSES. No obstante, como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% del total , mientras que el 20% restante queda retenido hasta completar la documentación obligatoria.

Ese porcentaje retenido funciona como una garantía para verificar:

Controles de salud de los menores

Vacunación obligatoria

Escolaridad regular

Una vez presentada la Libreta AUH, el dinero acumulado se libera y se deposita en la cuenta del titular.

Cómo aumentar el ingreso mensual con extras compatibles

La AUH no se cobra sola. Muchas familias reciben beneficios adicionales que se acreditan junto con la prestación principal.

Tarjeta Alimentar

Es un refuerzo destinado a la compra de alimentos para hogares con hijos menores de edad.

Complemento Leche

Lo cobran familias con niños pequeños y embarazadas dentro del Plan de los Mil Días. Gracias a estos programas, el ingreso total mensual puede crecer de forma importante según la cantidad de hijos y la edad de cada menor.

Cómo recuperar el 20% retenido

ANSES mantiene habilitada la presentación de la Libreta AUH, trámite indispensable para cobrar el dinero retenido durante el año anterior.

La gestión puede hacerse de manera digital desde:

Mi ANSES

Aplicación oficial

Oficinas con turno previo

Una vez validada la información, el organismo deposita automáticamente el saldo pendiente.

image

Por qué es importante presentar la Libreta

Completar este trámite no solo permite recuperar dinero acumulado. También sirve para:

Mantener activa la prestación

Acreditar escolaridad

Confirmar controles médicos

Evitar suspensiones futuras

Acceder a próximos aumentos

Requisitos para cobrar AUH

ANSES exige que el grupo familiar se encuentre dentro de determinados límites de ingresos. El beneficio está destinado principalmente a:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Empleo doméstico registrado

Sectores de bajos ingresos

Cuando una persona accede a empleo formal con ingresos superiores al tope permitido, puede pasar automáticamente al sistema de asignaciones familiares.

Calendario de pagos

El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI. Los pagos se realizan de forma escalonada durante el mes para evitar demoras y saturación bancaria.

El dinero suele estar disponible desde la madrugada de la fecha asignada y puede retirarse por cajero automático o utilizarse con tarjeta de débito.

Cómo consultar si ya cobrás

Los titulares pueden verificar fecha y monto desde:

Mi ANSES

App Mi ANSES

Cajeros automáticos

Home banking

Allí también figura el detalle completo del pago, extras incluidos.