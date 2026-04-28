ANSES: cuánto paga por hijo la AUH en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definidos los montos que cobrarán en mayo de 2026 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , una prestación clave para millones de familias argentinas. Con la nueva actualización por movilidad, el ingreso mensual llegará con aumento y también continuará el pago de la Tarjeta Alimentar y otros complementos compatibles.

ANSES: paso a paso para anotarse al beneficio que paga hasta $363.000 en mayo

Para muchos hogares, mayo volverá a representar un alivio importante en el bolsillo, ya que al combinar la AUH con la asistencia alimentaria los ingresos pueden superar ampliamente los $200.000, e incluso acercarse a los $450.000 en familias con varios hijos.

Con el incremento del 3,4% correspondiente al ajuste mensual, el monto bruto de la AUH ascenderá a $141.312,64 por hijo . Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES deposita de forma directa el 80% de ese valor y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH.

De esta manera, el pago mensual que efectivamente se acreditará en la cuenta bancaria será de $113.050,11 por cada hijo . El porcentaje retenido no se pierde: queda acumulado para cobrarse posteriormente una vez completado el trámite obligatorio.

Junto con la AUH, ANSES continuará abonando la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias con hijos menores.

Los montos previstos para mayo seguirán escalonados según la cantidad de hijos a cargo. Las familias con un hijo cobrarán $52.250, mientras que aquellas con dos hijos recibirán $81.936. En tanto, quienes tengan tres hijos o más accederán al monto máximo de $108.062.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y no requiere inscripción adicional.

image AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Cuánto cobro en mayo si tengo AUH y Tarjeta Alimentar

La suma final dependerá de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar.

En el caso de una familia con un hijo, el ingreso mensual estará compuesto por los $113.050 de la AUH más los $52.250 de Tarjeta Alimentar. En total, cobrará $165.300.

Si el hogar tiene dos hijos, la AUH ascenderá a $226.100 y, sumando los $81.936 de Alimentar, el total llegará a $308.036.

Para familias con tres hijos, el monto mensual de AUH será de $339.150, al que se sumarán $108.062 de Tarjeta Alimentar. De esta manera, el ingreso total alcanzará $447.212.

El extra que puede aumentar aún más el cobro

Además de estos montos, algunas familias también cobran el Complemento Leche, un beneficio destinado a embarazadas y titulares con niños de hasta tres años dentro del Plan de los Mil Días.

En mayo, este adicional rondará los $42.162, por lo que quienes lo perciban podrán elevar todavía más el ingreso total del mes.

El dinero retenido que muchos olvidan reclamar

Otro punto importante es el 20% retenido de la AUH. Cada mes, ANSES guarda ese porcentaje hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad al día.

Muchas familias no realizan este trámite y dejan pasar una suma acumulada importante. La gestión puede hacerse de manera digital desde Mi ANSES o a través de la aplicación oficial.

Cómo consultar cuánto cobro

Para conocer el monto exacto y la fecha de pago, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figura el detalle completo del haber, incluyendo AUH, Tarjeta Alimentar y extras compatibles.