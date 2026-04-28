Juan Bautista Mahiques renunció a la Procuración General de la Ciudad

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pretende ocupar un cargo en la Fiscalía General de la Cámara Federal.

Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, renunció a la Procuración General de la Ciudad. La dimisión tiene un objetivo muy claro: ocupar la vacante en la Fiscalía General de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar por el que pasan las causas por delitos de corrupción.

Al renunciar a su cargo en la justicia porteña, en el cual estaba en uso de licencia desde marzo para cumplir con su rol como ministro, el jefe de la cartera judicial busca evitar cuestionamientos éticos o legales mientras compite por un puesto clave en Comodoro Py. También se inscribió en otro concurso para cubrir dos fiscalías de primera instancia.

El movimiento tiene el visto bueno del sector del Gobierno que lo impulsó como integrante del Gabinete de Javier Milei y que lidera Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, supo la Agencia Noticias Argentinas.