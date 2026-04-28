    • 28 de abril de 2026 - 09:50

    "La ELA se lleva mi cuerpo", el duro descargo de Esteban Bullrich contra una empresa financiera digital

    A través de un mensaje publicado en redes sociales, el ex senador nacional explicó que la enfermedad modificó sus rasgos faciales.

    Esteban Bullrich.

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    El exsenador nacional Esteban Bullrich denunció públicamente que el avance de la ELA le impide validar su identidad mediante reconocimiento facial en la plataforma Binance, situación que le bloqueó el acceso a sus fondos desde hace cinco meses.

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    A través de un mensaje publicado en redes sociales, más precisamente X, Bullrich explicó que la enfermedad modificó sus rasgos faciales y que el sistema Face ID de la empresa dejó de reconocerlo.

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    “La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, expresó el ex ministro, quien además cuestionó la falta de alternativas accesibles para personas con discapacidades.

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich sostuvo que intentó resolver el problema con la compañía, pero aseguró que no obtuvo respuestas efectivas durante meses. En su publicación, también apuntó contra la empresa por considerar que trata la accesibilidad “como algo opcional”, y etiquetó a directivos de Binance para visibilizar el reclamo.

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    Tras la repercusión del caso, la plataforma respondió públicamente al ex senador y aseguró que ya se encontraba trabajando para solucionar el inconveniente. “Te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo”, indicó Binance en un mensaje difundido en redes sociales.

    Además, la financiera digital reconoció que se trata de “una falla de accesibilidad” que debe ser corregida y agradeció a Bullrich por exponer la situación.

    El ex legislador fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2021 y desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles en la concientización sobre la enfermedad y los desafíos de accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad.

    Que es la ELA

    La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el avance de la enfermedad, las neuronas motoras dejan de funcionar y los músculos comienzan a debilitarse, lo que provoca dificultades para caminar, hablar, tragar e incluso respirar. Los primeros síntomas suelen incluir debilidad en brazos o piernas, espasmos musculares y problemas en el habla.

    Aunque en la mayoría de los casos no se conoce una causa exacta, la ELA avanza de manera progresiva y actualmente no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos y terapias que ayudan a aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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