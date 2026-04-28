Murió un turista en las Cataratas del Iguazú

Tenía 73 años y era oriundo de Buenos Aires.

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Una mujer de 73 años, oriunda de Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, falleció este lunes por la mañana tras descompensarse mientras realizaba un viaje turístico hacia las Cataratas del Iguazú, Misiones.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30, cuando María Elizabet García se encontraba junto a una amiga en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 6. En ese momento, se sintió mal y fue asistida de inmediato por personal de emergencias de salud pública.

Luego, fue trasladada al Hospital Samic de Eldorado, donde los médicos constataron su fallecimiento.

De acuerdo al informe del médico policial, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. En el lugar intervino personal de la Policía Científica y se iniciaron las actuaciones correspondientes, con intervención judicial.