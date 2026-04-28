Salió con sus amigos y apareció en un hotel alojamiento en otra ciudad y ¿sin entender nada?

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Una joven de 26 años despertó en un hotel alojamiento de Pergamino sin recordar cómo llegó y la Justicia investiga si fue drogada. El caso generó preocupación por las circunstancias en las que apareció.

La mujer había salido el sábado por la noche con amigos. Según declaró, consumió bebidas alcohólicas y su último recuerdo es haberse encontrado con un hombre al que no conocía.

Horas más tarde, la joven despertó en el Residencial Sheraton, a unos 73 kilómetros de su casa en San Nicolás. No sabe cómo llegó ni qué pasó durante ese lapso de tiempo.

El episodio fue denunciado y quedó en manos de la Fiscalía N°7, que intenta reconstruir lo sucedido. Los investigadores no descartan que haya ingerido una bebida adulterada o que le hayan suministrado alguna sustancia sin su consentimiento. Buscan determinar si hubo un delito.