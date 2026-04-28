    • 28 de abril de 2026 - 08:20

    Salió con sus amigos y apareció en un hotel alojamiento en otra ciudad y ¿sin entender nada?

    Tiene 26 años e investigan si fue drogada.

    Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa

    Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa

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    Una joven de 26 años despertó en un hotel alojamiento de Pergamino sin recordar cómo llegó y la Justicia investiga si fue drogada. El caso generó preocupación por las circunstancias en las que apareció.

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    La mujer había salido el sábado por la noche con amigos. Según declaró, consumió bebidas alcohólicas y su último recuerdo es haberse encontrado con un hombre al que no conocía.

    Horas más tarde, la joven despertó en el Residencial Sheraton, a unos 73 kilómetros de su casa en San Nicolás. No sabe cómo llegó ni qué pasó durante ese lapso de tiempo.

    El episodio fue denunciado y quedó en manos de la Fiscalía N°7, que intenta reconstruir lo sucedido. Los investigadores no descartan que haya ingerido una bebida adulterada o que le hayan suministrado alguna sustancia sin su consentimiento. Buscan determinar si hubo un delito.

    También trabajan para identificar a las personas que estuvieron con ella. Analizan cámaras de seguridad, registros de traslados y testimonios para avanzar en la causa.

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