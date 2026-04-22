    • 22 de abril de 2026 - 17:56

    ANSES pagos: quiénes cobran este jueves 23 de abril con aumento y bono

    ANSES confirmó pagos del 23 de abril con aumento del 2,90% y bono. Cobran jubilaciones mínimas, AUH y otras asignaciones según DNI.

    ANSES continúa con el calendario de pagos con aumento y bono para beneficiarios.

    ANSES continúa con el calendario de pagos con aumento y bono para beneficiarios.

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    La ANSES confirmó que este jueves 23 se completan los pagos de varias prestaciones clave, incluyendo jubilaciones mínimas, AUH y asignaciones, todas con un aumento del 2,90% por movilidad y, en algunos casos, el refuerzo económico adicional.

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    ANSES pagos de jubilaciones y asignaciones

    En esta jornada, los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo y cuyos documentos finalicen en 9 perciben su ingreso junto con el bono de 70 mil pesos, una medida que busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

    Por otro lado, también cobran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9, completando así el calendario previsto para estas prestaciones sociales.

    Quiénes cobran este jueves 23 de abril

    En el caso de la Asignación por Embarazo, el pago corresponde a titulares con documentos finalizados en 9, mientras que continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo, que en esta fecha alcanza a quienes tienen DNI terminados en 2 y 3.

    Todas estas prestaciones de ANSES incluyen el incremento del 2,90%, en línea con la actualización por movilidad establecida para este período.

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