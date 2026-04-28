Conmoción por la muerte de un reconocido y querido docente

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La muerte de Ariel Rao generó una profunda conmoción en la comunidad educativa del CPEM Nº 69 de Neuquén capital, donde durante más de 20 años dejó una huella imborrable como docente, ayudante de informática y referente cotidiano para generaciones de estudiantes del oeste neuquino.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de un mensaje difundido por ATEN Capital y compañeros de la institución, quienes expresaron su dolor por la partida de un trabajador de la educación muy querido dentro de la escuela ubicada en el barrio Cuenca XV. “Fue un compañero muy querido y se lo extrañará”, señalaron desde la comunidad educativa, que además destacó su presencia en múltiples luchas colectivas y su permanente acompañamiento a colegas y alumnos.

Ariel formaba parte del CPEM 69 desde 2004, poco tiempo después de la creación de la institución, y desde entonces construyó una historia profundamente ligada a la vida escolar del establecimiento. Según lo recordaron sus compañeros, cada jornada estaba marcada por su presencia cercana, su paciencia para acompañar a estudiantes con materias pendientes y su tarea tanto en informática como en distintos espacios educativos.