Tragedia en Ruta 7: murió un motociclista tras chocar con un camión

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Un grave accidente de tránsito en la Ruta Provincial 7 dejó como saldo la muerte de un motociclista durante la mañana de este miércoles 22 de abril, en un hecho que genera conmoción y fuertes complicaciones en la circulación entre Neuquén y Centenario, en Neuquén.

El siniestro se produjo minutos antes de las 7 en una zona de alto tránsito, a la altura del Cañadón de las Cabras, cerca del puente de Mercantiles, en el corredor que conecta la capital neuquina con el área industrial. Desde ese momento, el tránsito presenta demoras importantes y restricciones, especialmente en el sentido Neuquén-Centenario.

De acuerdo a las primeras informaciones, por causas que aún se investigan, un camión impactó contra una motocicleta, lo que provocó el despiste del conductor del rodado menor. Como consecuencia del violento choque, el motociclista falleció en el lugar.

Testimonios iniciales indican que, tras el impacto, el camión habría arrastrado a la moto durante varios metros, hasta que otro automovilista alertó al conductor sobre lo ocurrido. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto con graves lesiones, mientras que la motocicleta terminó destruida debajo del vehículo de mayor porte, a varios metros de distancia.