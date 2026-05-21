    • 21 de mayo de 2026 - 11:24

    Qué hay detrás de la fuerte baja de precios en la lista de Volkswagen Argentina

    Por qué hay rebajas de hasta el 27 por ciento este mes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En las últimas horas, Volkswagen Argentina difundió una nueva lista de precios y sorprendió con rebajas de hasta el 27 por ciento.

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    Las rebajas se observan en distintas versiones de los modelos Saveiro, Virtus, Nivus y T-Cross. Van desde 19,3 hasta 26,9 por ciento.

    Esta rebaja es, en realidad, un reconocimiento de los precios de venta reales en los concesionarios. Estos modelos se vendían mucho más baratos de lo que figuraba en las listas oficiales.

    ¿Y por qué ocurría esto? Por los planes de ahorro. Como las cuotas mensuales son -entre otras cosas- un porcentaje del valor de lista del auto, estaban “inflados”, pero para compras al contado el precio era otro.

    Volkswagen lanzó nueva versiones “base” de Nivus, Virtus y T-Cross

    Volkswagen Argentina presentó nuevas versiones de entrada de gama para los modelos Virtus, Nivus y T-Cross. Bajo la denominación “Sense”, estas configuraciones apuntan a ampliar el acceso a la gama de la marca con propuestas más accesibles, aunque manteniendo un destacado nivel de seguridad y equipamiento tecnológico.

    La estrategia busca fortalecer la presencia de Volkswagen en segmentos clave del mercado argentino, ofreciendo alternativas con algunos cambios estéticos y de terminación para reducir costos, pero sin resignar elementos esenciales de confort y seguridad.

    La gama del Virtus quedó conformada así:

    • Virtus Sense MSI MT: $33.659.100
    • Virtus Trendline 170TSI AT: $37.345.400
    • Virtus Highline 170TSI AT: $42.369.000
    • Virtus Exclusive 250TSI AT: $48.668.250

    Los precios de la gama Nivus son los siguientes:

    • Nivus Sense 170TSI MT: $33.281.550
    • Nivus Trendline 200TSI AT: $46.232.750
    • Nivus Comfortline 200TSI AT: $48.913.850
    • Nivus Highline 200TSI AT: $52.815.650
    • Nivus Outfit 200TSI AT: $54.029.100

    Así quedó la gama del T-Cross en Argentina:

    • T-Cross Sense 170TSI MT: $37.915.300
    • T-Cross Trendline 200TSI AT: $53.379.850
    • T-Cross Comfortline 200TSI AT: $57.735.900
    • T-Cross Highline 200TSI AT: $63.728.600
    • T-Cross Extreme 200TSI AT: $65.330.350

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