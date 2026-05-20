Intentó evadir un control, volcó y le descubrieron álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando

El conductor manejaba en estado de ebriedad cuando fue alertado por personal de Gendarmería. La carga que llevaba está valuada en 17 millones de pesos.

Un agente de seguridad examina el cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 hallado tras el accidente vehicular.

Un insólito episodio ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, Mendoza, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional realizaban un operativo de control vial. Allí, un ciudadano peruano, que circulaba en un Ford Focus proveniente de Chile con luces apagadas, intentó evadir un control policial. El motivo: manejaba en estado de ebriedad y estaba contrabandeando álbumes y figuritas del Mundial 2026.

Todo se descubrió cuando los gendarmes le indicaron al chofer que se detuviera, pero él aceleró, embistió el dispositivo policial y siguió su marcha. En consecuencia, se activó un seguimiento controlado que culminó pocos kilómetros más adelante, cuando el auto perdió el control y volcó.

El hombre quedó atrapado en el interior del habitáculo y debió ser asistido en el lugar por los efectivos, quienes corroboraron su estado de ebriedad. Además, en la inspección del vehículo, los funcionarios hallaron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026. El valor estimado de la mercadería supera los 17 millones de pesos argentinos, informaron fuentes del caso.

Ante la situación, se dio intervención a la justicia y tanto el vehículo como los productos quedaron secuestrados y a disposición del personal de Aduana.