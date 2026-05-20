    • 20 de mayo de 2026 - 17:56

    Intentó evadir un control, volcó y le descubrieron álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando

    El conductor manejaba en estado de ebriedad cuando fue alertado por personal de Gendarmería. La carga que llevaba está valuada en 17 millones de pesos.

    Un agente de seguridad examina el cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 hallado tras el accidente vehicular.

    Un agente de seguridad examina el cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 hallado tras el accidente vehicular.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un insólito episodio ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, Mendoza, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional realizaban un operativo de control vial. Allí, un ciudadano peruano, que circulaba en un Ford Focus proveniente de Chile con luces apagadas, intentó evadir un control policial. El motivo: manejaba en estado de ebriedad y estaba contrabandeando álbumes y figuritas del Mundial 2026.

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    La mercadería secuestrada en Mendoza supera los $17 millones. 

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    Todo se descubrió cuando los gendarmes le indicaron al chofer que se detuviera, pero él aceleró, embistió el dispositivo policial y siguió su marcha. En consecuencia, se activó un seguimiento controlado que culminó pocos kilómetros más adelante, cuando el auto perdió el control y volcó.

    El hombre quedó atrapado en el interior del habitáculo y debió ser asistido en el lugar por los efectivos, quienes corroboraron su estado de ebriedad. Además, en la inspección del vehículo, los funcionarios hallaron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026. El valor estimado de la mercadería supera los 17 millones de pesos argentinos, informaron fuentes del caso.

    Ante la situación, se dio intervención a la justicia y tanto el vehículo como los productos quedaron secuestrados y a disposición del personal de Aduana.

    La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el procedimiento, solicitando la verificación del domicilio del conductor, la consulta de antecedentes y una alerta migratoria. El ciudadano peruano luego fue trasladado a la Comisaría N° 23 de la provincia, donde permanece detenido mientras avanza la investigación.

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