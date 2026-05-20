Mendoza: volcó tras escapar de un control y llevaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuados en $17 M

Un insólito operativo se desarrolló en Mendoza cuando un ciudadano peruano que manejaba alcoholizado volcó tras escapar de un control de Gendarmería Nacional y terminó detenido con una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos .

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7 , a la altura de Punta de Vacas , donde efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata ” realizaban controles vehiculares durante la madrugada del martes.

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas, por lo que le hicieron señales para que detuviera la marcha sobre la banquina . Sin embargo, el conductor ignoró las indicaciones, embistió el dispositivo de control y continuó su camino.

Ante la fuga, los efectivos desplegaron un seguimiento controlado y alertaron a otras subunidades de la zona. A pocos kilómetros encontraron el vehículo volcado al costado de la ruta y al conductor atrapado en el interior.

Los uniformados asistieron al hombre y constataron que presentaba signos de ebriedad. Además, confirmaron que el ciudadano, de nacionalidad peruana, había ingresado desde la República de Chile transportando una importante cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026.

La mercadería fue valuada en 17.666.843 pesos argentinos y quedó secuestrada por orden de la Fiscalía Federal de Mendoza, que intervino en la causa por presunto contrabando.

También se dispuso la verificación del domicilio del involucrado, la solicitud de alerta migratoria y un relevamiento de antecedentes. En tanto, el vehículo quedó incautado y el conductor fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza.