Los detalles de la venta de la Farmacia Echegaray a un grupo de Mendoza: el monto, el mismo nombre y los mismos empleados

Fuentes que estuvieron en las negociaciones informaron a DIARIO DE CUYO los datos precisos. Desmintieron una cifra millonaria en dólares y cualquier conexión con otras cadenas de farmacias.

Es un bombazo para el mercado farmaceútico de San Juan. La venta de la Farmacia Echegaray al grupo de Farmacias Del Plata, de Mendoza, estuvo en la boca de todos en las últimas 24 horas, desde que DIARIO DE CUYO publicó la concreción de la transacción. Ahora fuentes que estuvieron en las negociaciones, que llevó más de un año, dieron detalles sobre la operación que agita el escenario comercial sanjuanino por el nivel de competitividad de la firma que desembarca.

Los voceros ligados a la operación revelaron que la venta se concretó en Mendoza por un monto equivalente a tres meses de ganancias de las cuatro sucursales de Farmacia Echegaray, monto que no dieron a conocer. Según explicaron, se trata de una metodología administrativa habitual para este tipo de acuerdos comerciales: se calcula la rentabilidad de un trimestre y, a partir de esa base, se fija el precio final de la transferencia.

De esa manera, las fuentes descartaron que la operación haya alcanzado los 15.000.000 de dólares, una cifra que había comenzado a circular en comentarios de pasillo luego de conocerse la noticia. “Es un monto sensiblemente menor”, aseguraron quienes participaron de las conversaciones entre las partes.

La compra de la histórica cadena sanjuanina por parte de Farmacias Del Plata se realizó con total hermetismo durante la semana pasada y recién trascendió públicamente el martes. Todavía resta el traspaso administrativo formal, que incluye distintos trámites legales y autorizaciones ante Salud Pública.

Otro de los puntos que aclararon las fuentes es que la marca Farmacia Echegaray continuará funcionando en San Juan. Es decir, no desaparecerá el nombre histórico construido por el empresario Alfredo Cáceres, reconocido en el ambiente por haber sido pionero en el concepto de cadena de farmacias en la provincia y por implementar el servicio de atención las 24 horas.