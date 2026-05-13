El consumo privado cayó 0,6% en abril y acumula una pérdida de 1,5% en el primer cuatrimestre

El consumo privado en la Argentina registró una caída interanual de 0,6% en abril y de esta forma el primer cuatrimestre cerró con una contracción de 1,5%.

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Con relación a marzo se observó una estabilidad, lo cual muestra que se desaceleró el ritmo de descenso.

Según la medición desestacionalizada, el índice "regresó a los niveles de octubre 2025" luego de las mermas que se habían registrado desde mediados del año pasado.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Este informe es un indicador de alta frecuencia que tiene como objetivo principal "anticipar los datos oficiales del consumo privado de la Argentina" mediante un modelo de regresión lineal múltiple.

En cuanto a los indicadores generales, la recaudación del IVA en términos reales anotó su "sexta baja consecutiva" con una caída del 1,3% interanual en abril.

Por otro lado, las compras con tarjeta de crédito mostraron un alza del 1,3%, lo que representa un crecimiento menor frente al 12% que se había registrado en enero.

Respecto al consumo masivo, el informe destaca que "el consumo de carne vacuna volvió a caer, de manera que acumuló nueve meses consecutivos de caída" tras registrar una baja del 7,6% interanual en marzo.

En el sector de bienes durables, el patentamiento de motos creció un 52,1% interanual en abril, mientras que el de autos cayó un 14,6% en el mismo mes.

Por último, en el rubro de servicios, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires "registró una baja por primera vez en el año" durante marzo, con un retroceso del 6,0% interanual.

En contraste, rubros semidurables como la indumentaria y el calzado en centros comerciales habían mostrado una suba del 3,0% interanual en la última medición de febrero.