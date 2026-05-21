    • 21 de mayo de 2026 - 17:16

    Seis empresas buscan quedarse con SanCor tras la quiebra de la histórica láctea

    Grupos locales e internacionales avanzan en negociaciones para adquirir las plantas y activos de la cooperativa.

    SanCor.

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    La quiebra de SanCor abrió una carrera entre empresas interesadas en quedarse con lo que aún conserva una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea argentina. Al menos seis grupos empresarios, tanto nacionales como extranjeros, ya analizan ofertas para adquirir plantas, marcas y activos de la cooperativa, en un proceso supervisado por la Justicia santafesina.

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    La situación se aceleró luego de que el juez a cargo del expediente autorizara avanzar con la venta de las unidades operativas de la compañía, que acumula una deuda millonaria y atraviesa una profunda crisis financiera desde hace años.

    Entre los interesados aparecen firmas vinculadas al sector alimenticio y lácteo, además de empresarios que buscan conformar alianzas con capitales del exterior. La intención de la sindicatura es concretar una transferencia integral que permita preservar parte de la estructura productiva y sostener puestos de trabajo, en lugar de liquidar los activos por separado.

    Durante los últimos días se realizó una reunión clave en Sunchales, sede histórica de SanCor, donde representantes judiciales presentaron información sobre el estado actual de la empresa y las condiciones del proceso de venta.

    La cooperativa llegó a ser una de las mayores productoras de lácteos del país, con fuerte presencia en exportaciones y una amplia red industrial. Sin embargo, años de caída en la producción, endeudamiento y pérdida de competitividad terminaron profundizando un deterioro que desembocó en la quiebra.

    Actualmente, varias de sus plantas trabajan con actividad reducida y otras permanecen prácticamente paralizadas. Mientras avanza el proceso judicial, crece la expectativa sobre el futuro de una compañía que durante décadas fue símbolo de la industria alimentaria argentina.

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