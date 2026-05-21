Javier Milei anunció una baja en las retenciones al trigo en junio y una reducción para la soja en enero

El presidente Javier Milei anunció este miércoles una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. E l mandatario confirmó que desde junio de 2026 las alícuotas para el trigo y la cebada pasarán del 7,5% al 5,5%, mientras que desde enero de 2027 comenzará una reducción gradual de los derechos de exportación para la soja.

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Según explicó el jefe de Estado, la disminución de la carga impositiva sobre la oleaginosa dependerá del nivel de recaudación y se aplicará de manera escalonada hasta 2028.

Durante su discurso, Milei también adelantó que el Gobierno avanzará con una reducción de impuestos para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria, al tiempo que celebró el desempeño exportador del agro, al que definió como uno de los principales motores de la economía argentina.

“El agro es un sector que siempre empuja hacia adelante pese a las dificultades y nuestra meta es sacar del camino todos los obstáculos que le puso la política”, afirmó el Presidente frente a empresarios y referentes de la cadena productiva. “El agro es un sector que siempre empuja hacia adelante pese a las dificultades y nuestra meta es sacar del camino todos los obstáculos que le puso la política”, afirmó el Presidente frente a empresarios y referentes de la cadena productiva.

En otro tramo de su exposición, el mandatario confirmó que el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de USD 1.000 millones para la Argentina tras validar la revisión del programa económico vigente.

Milei volvió además a defender su política de ajuste del gasto público y cuestionó el rol del Estado en la economía. “Los impuestos son un robo y nuestra misión es achicar el Estado para poder bajarlos”, sostuvo.

El Presidente aseguró también que el Gobierno continuará impulsando acuerdos comerciales internacionales y destacó las negociaciones con Estados Unidos para avanzar hacia un tratado de libre comercio. Además, celebró el reciente acuerdo con la Unión Europea y sostuvo que abrir nuevos mercados será clave para potenciar las exportaciones argentinas.

Durante el acto estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno y otras autoridades nacionales y representantes del sector agroindustrial.