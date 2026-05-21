    • 21 de mayo de 2026 - 13:48

    La confianza del consumidor cortó la racha negativa y subió en mayo: las razones

    Según el informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 40,14 puntos.

    Índice de Confianza del Consumidor. Imagen ilustrativa

    Índice de Confianza del Consumidor. Imagen ilustrativa

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    El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 40,14 puntos durante mayo, lo que representa un incremento mensual del 1,26% y cortó tres períodos consecutivos en baja.

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    A pesar de esta recuperación respecto al mes anterior, el indicador todavía se encuentra por debajo de los niveles registrados el año pasado.

    En el análisis regional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró el crecimiento con una suba del 6,42%, mientras que el Gran Buenos Aires avanzó un 0,48% y el Interior un 0,10%.

    Por nivel de ingresos, el reporte destaca una marcada diferencia: los sectores de menores recursos mostraron una mejora del 6,86%, en contraste con los hogares de ingresos altos, donde la confianza retrocedió un 1,68%.

    Los datos surgen del relevamiento realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

    Según detalla el informe de la institución, "en la comparación interanual, el índice muestra una disminución de 11,76% respecto de mayo de 2025".

    Respecto a los componentes del índice, los resultados fueron variados. El informe señala que "el mayor aumento se observó en Situación Macroeconómica (+4,46%), seguido por Bienes Durables e Inmuebles (+0,83%), mientras que Situación Personal registró una caída de 2,18%".

    Esta baja en la percepción personal se compensó con la visión sobre la economía general y la planificación de compras mayores.

    Finalmente, las perspectivas sobre el futuro cercano mostraron una evolución positiva.

    El estudio concluye que en mayo "tanto las Expectativas Futuras como las Condiciones Presentes registraron aumentos", con incrementos del 1,94% y 0,24% respectivamente.

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