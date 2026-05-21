    • 21 de mayo de 2026 - 13:38

    La curiosa referencia de Macri sobre Milei: "Él se ve como un profeta, hay que tener un equilibrio"

    Así refirió el expresidente al actual mandatario nacional en una conversación en la Universidad Austral.

    Milei y Macri, y una relación pendulante.

    Milei y Macri, y una relación pendulante.

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    El expresidente Mauricio Macri afirmó que Javier Milei se ve "como un profeta". Así lo expresó en una charla en la Universidad Austral este jueves.

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    "Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio", sintetizó Macri ante la consulta sobre la forma de liderar que tiene el actual Presidente de la Nación.

    Consultado por Donald Trump y su vínculo con la Argentina, Macri marcó las diferencias entre su administración y la actual de Milei: "La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida".

    "Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", continuó.

    Y concluyó: “A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo (apoyo del Tesoro) y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”.

    Macri participó hoy en un evento en el que también participaron de un panel los ex presidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Felipe González (España).

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