    • 21 de mayo de 2026 - 13:51

    Dolor en la Justicia sanjuanina por la muerte del médico forense Héctor Raúl del Giudice

    El profesional ingresó al Poder Judicial en 1998. Se desempeñaba en la Unidad Médica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Poder Judicial de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del médico forense Héctor Raúl del Giudice, quien murió a los 76 años y contaba con una extensa trayectoria dentro del ámbito judicial provincial.

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    Desde la Corte de Justicia expresaron sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos del profesional, destacando su compromiso y dedicación durante casi tres décadas de servicio dentro de la estructura judicial sanjuanina.

    Del Giudice había ingresado al Poder Judicial el 12 de diciembre de 1998 y, en los últimos años, se desempeñaba en la Unidad Médica. Su labor como médico forense lo convirtió en una figura reconocida dentro del sistema judicial, especialmente por su participación en innumerables pericias y tareas vinculadas a la actividad forense de la provincia.

    “El Poder Judicial de San Juan informa con profundo pesar y dolor el fallecimiento del Dr. Héctor Raúl del Giudice”, señalaron oficialmente desde el organismo, en un mensaje en el que también remarcaron el acompañamiento institucional a la familia en este difícil momento.

    La noticia generó conmoción entre trabajadores judiciales y profesionales que compartieron años de labor con el médico, recordado por su experiencia y trato humano dentro de la función pública.

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