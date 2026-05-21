Los curiosos fixtures del Mundial de un dirigente bloquista con foto, IA y "vamos Argentina" para encarar la campaña 2027

El dirigente del Partido Bloquista y vocal del IPEEM, Andrés Chanampa, comenzó a mostrar las primeras señales visibles de su armado político en Chimbas rumbo a 2027. A las reuniones vecinales y encuentros con militantes que viene manteniendo en el departamento, ahora sumó la clásica estrategia de instalación en la previa al Mundial 2026: el reparto de fixtures con el nombre y el Vamos Argentina.

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En una entrevista en Radio Colón, el dirigente reconoció la movida y la vinculó con acciones similares que viene realizando desde hace años en fechas especiales o eventos deportivos. “Siempre hemos hecho cuestiones que tienen que ver con la euforia. El argentino, el sanjuanino y más el chimbero es muy futbolista”, explicó.

Chanampa ya le había confirmado anteriormente a DIARIO DE CUYO su intención de volver a competir por la intendencia de Chimbas. Ahora, las recorridas barriales y la distribución de material alusivo al Mundial aparecen como las primeras fichas concretas del modo campaña. "Es un simple presente, una tarjetita donde como dirigente político siempre saludo e intento estar presente de la mejor manera", dijo.

El dirigente incluso recordó acciones similares realizadas con militantes durante otros mundiales. “Me acuerdo una época que nos vestimos todos los chicos militantes de Argentina y andábamos en los semáforos entregando un pequeño presente”, relató.

Más allá del fixture mundialista, Chanampa dejó en claro que el trabajo territorial ya está en marcha. “Todos los días, gracias a Dios, tengo la posibilidad de que por lo menos una persona, dos, tres, cinco, diez o quince me escuchen. Estamos escuchando también a ellos”, sostuvo sobre las reuniones vecinales que mantiene en Chimbas.

Según explicó, el despliegue responde además a una estrategia partidaria impulsada desde la conducción bloquista de Luis Rueda. “Esto viene de un pedido del presidente del partido el año pasado, donde se nos pidió a todos los dirigentes departamentales que puedan trabajar en los departamentos y tener presencia”, indicó.

Durante la entrevista, Chanampa también se refirió al vínculo entre el bloquismo y el oficialismo provincial. Negó que haya existido una ruptura y remarcó que continúa vigente el acuerdo institucional con el gobierno de Marcelo Orrego.

“Nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad donde los diputados vienen acompañando en su gran mayoría iniciativas del Ejecutivo”, afirmó. Aunque aclaró que eso no implica automáticamente una alianza electoral para 2027: “Todavía no están dadas las condiciones. Ni siquiera tenemos una fecha de elecciones”.

El dirigente insistió en que buena parte de las definiciones políticas quedarán sujetas a la futura reforma electoral que discute la Legislatura provincial. En ese marco, defendió el proyecto presentado por el Partido Bloquista, que mantiene puntos en común con el antiguo SIPAD pero elimina el piso electoral para acceder a concejales.

“Nosotros hemos sido coherentes con lo que defendimos anteriormente. Uno de los errores más grandes que tuvo el SIPAD fue haber puesto un piso para elegir concejales, y eso nosotros lo criticamos muchísimo”, señaló.

Pese a la incertidumbre sobre el nuevo esquema electoral, Chanampa ratificó que el objetivo del bloquismo es tener protagonismo propio en los departamentos. “Sí que estamos trabajando para ser protagonistas”, aseguró.

Además de mencionar su intención en Chimbas, enumeró otros nombres que ya se mueven en distintos municipios bajo el paraguas bloquista. Entre ellos destacó a la exdiputada nacional Graciela Caselles en Caucete y dirigentes en Zonda, Jáchal e Iglesia.