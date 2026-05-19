Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados de Portugal y jugará su sexto Mundial a los 41 años

Cristiano Ronaldo volverá a hacer historia con la camiseta de selección de fútbol de Portugal al disputar su sexta Copa del Mundo, una marca inédita en el fútbol internacional.
El delantero fue confirmado en la lista del equipo luso y marcará un récord de presencias en Copas del Mundo junto a Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo volverá a hacer historia con la camiseta de selección de fútbol de Portugal al disputar su sexta Copa del Mundo, una marca inédita en el fútbol internacional.
A sus 41 años, el delantero fue incluido en la lista definitiva para Estados Unidos, Canadá y México 2026 y se consolidará como uno de los jugadores en participar de seis ediciones diferentes del torneo más importante del planeta junto al argentino Lionel Messi.
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La mayor estrella de Portugal es Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el conjunto luso se destaca por contar con una plantilla plagada de figuras internacionales de primer nivel.
Entre los nombres más importantes que acompañan al capitán aparecen futbolistas que brillan en las mejores ligas de Europa y son protagonistas en clubes de élite.
La selección de Portugal integra el Grupo K del Mundial y tendrá un camino exigente en la fase inicial.
El conjunto europeo debutará frente a la República Democrática del Congo, luego se medirá ante Uzbekistán y cerrará la primera ronda contra Colombia, en el partido que aparece como el más atractivo y competitivo de la zona.