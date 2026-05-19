    • 19 de mayo de 2026 - 11:53

    Cristiano Ronaldo encabeza la lista de convocados de Portugal y jugará su sexto Mundial a los 41 años

    El delantero fue confirmado en la lista del equipo luso y marcará un récord de presencias en Copas del Mundo junto a Lionel Messi.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cristiano Ronaldo volverá a hacer historia con la camiseta de selección de fútbol de Portugal al disputar su sexta Copa del Mundo, una marca inédita en el fútbol internacional.

    Leé además

    Albúm del Mundial 2026.

    No es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo: cuál es la figurita más deseada y difícil del álbum del Mundial 2026
    Yael Falcón Pérez, el árbitro del enfrentamiento entre River y Belgrano.

    River vs Belgrano, la gran final del Apertura: la AFA confirmó los árbitros

    A sus 41 años, el delantero fue incluido en la lista definitiva para Estados Unidos, Canadá y México 2026 y se consolidará como uno de los jugadores en participar de seis ediciones diferentes del torneo más importante del planeta junto al argentino Lionel Messi.

    La lista completa de Portugal

    Arqueros:

    • Diogo Costa
    • José Sá
    • Rui Silva
    • Ricardo Velho

    Defensores:

    • Diogo Dalot
    • Matheus Nunes
    • Nélson Semedo
    • João Cancelo
    • Nuno Mendes
    • Gonçalo Inácio
    • Renato Veiga
    • Rúben Dias
    • Tomás Araújo

    Mediocampistas:

    • Rúben Neves
    • Samuel Costa
    • João Neves
    • Vitinha
    • Bruno Fernandes
    • Bernardo Silva

    Delanteros:

    1. João Félix
    2. Trincão
    3. Francisco Conceição
    4. Pedro Neto
    5. Rafael Leão
    6. Gonçalo Guedes
    7. Gonçalo Ramos
    8. Cristiano Ronaldo
    image

    Portugal, una selección repleta de estrellas

    La mayor estrella de Portugal es Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el conjunto luso se destaca por contar con una plantilla plagada de figuras internacionales de primer nivel.

    Entre los nombres más importantes que acompañan al capitán aparecen futbolistas que brillan en las mejores ligas de Europa y son protagonistas en clubes de élite.

    • Bernardo Silva: uno de los mediocampistas más creativos y talentosos del mundo, pieza clave en el Manchester City.
    • Bruno Fernandes: volante ofensivo y capitán del Manchester United, fundamental por su visión de juego y capacidad goleadora.
    • Rúben Dias: defensor central y pilar absoluto en la zaga, considerado uno de los mejores centrales de Europa.
    • João Félix: atacante habilidoso y desequilibrante, reconocido por su gran técnica individual.
    • Nuno Mendes: uno de los laterales izquierdos más rápidos y dominantes del fútbol actual.
    • Vitinha: mediocampista con excelente control y distribución del balón, cada vez más importante en el mediocampo portugués.

    El fixture de Portugal en el Grupo K del Mundial

    La selección de Portugal integra el Grupo K del Mundial y tendrá un camino exigente en la fase inicial.

    El conjunto europeo debutará frente a la República Democrática del Congo, luego se medirá ante Uzbekistán y cerrará la primera ronda contra Colombia, en el partido que aparece como el más atractivo y competitivo de la zona.

    Los partidos de Portugal en el Grupo K

    • 17 de junio a las 14: Portugal vs. República Democrática del Congo
    • 23 de junio a las 14: Portugal vs. Uzbekistán
    • 27 de junio a las 20.30: Colombia vs. Portugal

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Scaloni.

    Mundial 2026: cuándo se conocerán los 26 convocados de la selección argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    baja sensible para boca en la copa libertadores: ascacibar se perdera el resto de la fase de grupos

    Baja sensible para Boca en la Copa Libertadores: Ascacíbar se perderá el resto de la fase de grupos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    sorpresa en colon junior: con el equipo clasificado a play off, despidieron al dt tras la caida ante desamparados

    Sorpresa en Colón Junior: con el equipo clasificado a Play Off, despidieron al DT tras la caída ante Desamparados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    desafio ruta 40: los fanaticos sanjuaninos podran asistir gratis al vivac en el circuito san juan villicum

    Desafío Ruta 40: los fanáticos sanjuaninos podrán asistir gratis al vivac en el Circuito San Juan Villicum

    Por Redacción Diario de Cuyo