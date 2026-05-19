"Los Desamparados", la hinchada de un club de Honduras que llama la atención por su parecido con el Víbora sanjuanino

Una curiosa coincidencia futbolera comenzó a circular en páginas y redes vinculadas al ascenso argentino y rápidamente despertó la atención de los hinchas sanjuaninos. Es que en Honduras existe una hinchada llamada “Los Desamparados”, identificada con los colores verde y blanco, igual que el Club Sportivo Desamparados.
La barra de "Los Desamparados" corresponde al Platense Fútbol Club, una institución de la ciudad de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, Honduras. El club fue fundado el 4 de julio de 1960 y actualmente participa en la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, la máxima categoría del país.
Aunque no existe información oficial que confirme algún vínculo con el club sanjuanino, la coincidencia en el nombre de la hinchada y los colores generó repercusión entre fanáticos del fútbol argentino.
El Platense FC tiene además un lugar destacado en la historia del fútbol hondureño: fue el primer campeón de la Liga Nacional y es considerado uno de los clubes más tradicionales del país centroamericano. Cada vez que el conjunto hondureño juega, aparecen “Los Desamparados”, la hinchada que acompaña al equipo con banderas, bombos y camisetas verdes y blancas como parte de la identidad histórica del club.
Según las páginas de fútbol hondureñas, Platense representa mucho más que un equipo de fútbol. El club forma parte de la historia y la identidad de la ciudad, una pasión que se transmite de generación en generación. Por eso, cuando “Los Desamparados” se hacen sentir desde las tribunas, queda reflejado el peso de una hinchada que mantiene vivo el sentimiento y el apoyo incondicional hacia su club, una postal que inevitablemente recordó al “Puyutano” sanjuanino.