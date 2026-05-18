Omar Benavídez de la cuna lechuza a meterse en el corazón del hincha de Desamparados: "Estamos para pelear grandes cosas"

Omar Benavídez volvió para esto. Para vivir grandes momentos con Sportivo Desamparados y transformarse nuevamente en una pieza clave del sueño puyutano . El atacante surgido en Alianza que hace rato se metió en el corazón del hincha puyutano, volvió a aparecer en un momento importante. En la fría tarde del sábado en Trinidad , Benavídez marcó el gol decisivo frente a Colón Junior y le dio a Desamparados la clasificación al próximo Regional Amateur, reafirmando el gran presente que atraviesa el equipo.

El delantero conoció Sportivo Desamparados a comienzos de 2024 cuando Federico Acevedo -por entonces el DT puyutano-, lo reclutó para afrontar el torneo local donde aportó sus goles y también terminó siendo determinante en el Regional Amateur 2024-2025, certamen en el que el Víbora alcanzó la final en Pergamino. Después de esa derrota dolorosa ante Ben Hur, Desamparados lo quiso retener pero por cuestiones dirigenciales tuvo que regresar a Alianza, club dueño de su pase.

Este año finalmente se dio su regreso a Puyuta, aceptó las condiciones que le puso el Lechuzo y volvió a sonreir en Puyuta. Si bien tuvo lesiones que lo sacaron varios partidos, volvió y pagó con goles el voto de confianza de su DT Mauricio Del Cero. El conjunto puyutano lidera con autoridad el Torneo Local y llega fortalecido futbolística y anímicamente a los Play Off. En ese contexto, Benavídez volvió a ser protagonista pese a no encontrarse en plenitud física debido a distintas lesiones que lo afectaron durante el año.

En la fría tarde del sábado cuando los goles no llegaban, apareció Benavídez y anotó el único gol que significó la clasificación de Desamparados al próximo Regional Amateur: "Estamos muy contentos por lo que venimos jugando y peleando desde el primer día. Se nos está dando todo y vamos a seguir por este camino", expresó el delantero tras la victoria.

El goleador reconoció que el equipo no mostró su mejor versión en el primer tiempo ante el Merengue y admitió que las condiciones climáticas también influyeron en el desarrollo del juego. “Nos costó un poco. El clima estaba raro y ellos también plantearon un partido complicado. Pero de a poco nos fuimos acomodando, encontramos el juego y pudimos sacar la ventaja para mantenerla”, explicó.

Benavídez también habló de su situación física y reconoció que todavía continúa recuperándose de algunas molestias musculares que le impidieron tener continuidad plena durante la temporada. “Estamos ahí todavía un poquito, pero es muy importante la confianza del técnico y del equipo. Todos están en un nivel muy alto y eso hace que el que entra responda bien. Estamos muy comprometidos. Estamos para pelear grandes cosas”, señaló.

Además, destacó la fortaleza grupal y la mentalidad con la que Desamparados afronta cada competencia, dejando en claro cuál es el gran objetivo de la temporada. “Venimos muy bien anímicamente, primeros en el torneo local, pero sabemos que el gran objetivo es el Regional. Para llegar bien a eso hay que seguir ganando todo”, sostuvo el oriundo de Santa Lucía.

Por último, el delantero dejó una frase cargada de perseverancia y superación personal al recordar las oportunidades que se le escaparon por culpa de las lesiones. Como el día que lo quiso fichar un club de Federal A y el mismo día se lesionó jugando para Atlético Alianza. “Fueron dos veces que estuve cerca de dar el salto. La puerta todavía no se abre, pero con insistencia la vamos a abrir a los empujones”, cerró Benavídez, reflejando el espíritu de lucha que hoy contagia a todo Sportivo Desamparados.