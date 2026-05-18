Aston Birra, el equipo sensación del femenino de Adepu

En cada fecha del torneo femenino de Adepu hay un equipo que llama la atención por encima del resto. No solo gana, también gusta y golea. Se trata de Aston Birra, el conjunto caucetero que se convirtió en la sensación del campeonato después de encadenar ocho victorias consecutivas y mostrar un poder ofensivo demoledor.

El equipo ganó los siete partidos de la fase inicial para quedarse con el primer puesto de la Zona B y este fin de semana comenzó la Copa Oro con otro triunfo contundente frente a Atunelas, por 11-3. En total, lleva una marca impactante: ocho victorias en ocho partidos, 59 goles a favor y 14 en contra. La goleada más resonante fue el 17-0 frente a Borussia, uno de los resultados más abultados registrados en la divisional.

Además, Aston Birra tiene entre sus filas a la máxima artillera del torneo: Camila Cepeda, una futbolista que deslumbra tanto por su capacidad goleadora como por su técnica. "Le pega con las dos piernas, no le tiene miedo a nada. Además, tiene una competitividad impresionante y técnicamente es diferente", resume Agustín Medawar, uno de los entrenadores del equipo.

Detrás del gran presente aparecen justamente los hermanos Agustín y Federico Medawar , dos jóvenes que conducen al plantel. Ambos estudian y trabajan vinculados a la educación física, y decidieron volver a dirigir juntos después de atravesar un duro momento familiar: la muerte de su padre el año pasado.

DUPLA. Agustín y Federico Medawar son hermanos. Se encargan de la dirección técnica y preparación física del plantel de Aston Birra. Su sueño es seguir creciendo como dupla.

"Volvimos porque queríamos compartir algo juntos. Entendimos que hay que aprovechar el tiempo y disfrutar estas experiencias", cuenta Agustín, que se recibió en el ISEF en 2024 y sueña con dedicarse profesionalmente a la preparación física de alto rendimiento.

Aston Birra nació este año, aunque gran parte del grupo ya venía jugando unido desde temporadas anteriores. Muchas de las futbolistas habían sido dirigidas antes por los hermanos Medawar y varias comparten además equipos en Caucete. Esa base, aseguran, terminó siendo clave para explicar el funcionamiento colectivo.

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"La predisposición de las chicas es impresionante. Entrenan aunque haga frío o calor, nadie les obliga a ir. Se cuidan entre ellas y siempre tiran para adelante", destaca Agustín. El equipo trabaja dos veces por semana en una cancha de fútbol 7 de Caucete y tiene una fuerte identidad departamental: de las 15 jugadoras del plantel, 13 son cauceteras.

Pero detrás de los resultados también hay historias de sacrificio. Muchas futbolistas son mamás y varias trabajan para poder costearse el torneo. Para juntar dinero organizan ventas de empanadas, rifas y distintas actividades grupales. "Hay chicas que no tienen una situación económica fácil y entre todas se ayudan muchísimo. Eso fortalece el grupo", explica el DT.

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El gran presente sorprendió incluso puertas adentro. Al inicio del campeonato, Aston Birra no sabía con qué rivales se iba a encontrar. "Conocíamos algunos equipos fuertes como Jockers, El Once o Calise, pero cada fecha era una incógnita", recuerda Medawar. Sin embargo, con el correr de las jornadas el equipo fue consolidando una idea de juego y hoy aparece como uno de los máximos candidatos al título.

"Ahora cada partido es una final. No podemos relajarnos porque la Copa Oro se define por detalles", asegura el entrenador.

El fenómeno Aston Birra va mucho más allá de las goleadas. Las chicas encontraron en el fútbol un espacio de pertenencia, compañerismo y crecimiento. Y mientras siguen acumulando triunfos, en Adepu ya todos hablan de ellas.

La Copa Oro

Luego de la fase inicial, los 8 equipos que clasificaron a la Copa Oro son: Aston Birra, San Pablo, Tercer Tiempo, Ilegales, Calise, Jockers, De Primera y Atunelas. Ahora juegan todos contra todos y el conjunto que sume más puntos se quedará con el campeonato.