Belgrano y River, una final cargada de historia y cuentas pendientes desde la recordada Promoción del 2011

Belgrano escribió una página inolvidable y se clasificó a la final de la Liga Profesional de Fútbol tras derrotar por penales a Argentinos Juniors y consiguió un histórico boleto para la definición del campeonato. Pero la final que se jugará el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes tendrá un significado especial para ambos clubes y promete convertirse en uno de los partidos más recordados de los últimos años del fútbol argentino.

Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

Para Belgrano será la primera vez en sus 121 años de historia que dispute una final directa por un título de Primera División. Y el contexto le agrega un condimento extra: el partido decisivo se jugará en Córdoba, en el Kempes, escenario donde el equipo dirigido por Ricardo Zielinski se sentirá acompañado por una multitud celeste.

Del otro lado estará River Plate, que además de buscar un nuevo trofeo tendrá enfrente a un rival que quedó marcado para siempre en la memoria del club de Núñez. La referencia inevitable es la Promoción de 2011, cuando Belgrano derrotó al Millonario con el recordado 2-0 en Córdoba y el 1-1 en el Monumental que terminó provocando el único descenso de River en su historia.

Quince años después, el destino vuelve a cruzarlos en una instancia decisiva. Aunque el contexto es completamente diferente, el simbolismo del enfrentamiento resulta imposible de ignorar. River tendrá la oportunidad de tomarse una especie de revancha deportiva, mientras que Belgrano buscará volver a escribir una página épica frente al mismo rival.

Además, la final tendrá protagonistas que estuvieron presentes en aquella histórica Promoción. Ricardo Zielinski, hoy entrenador del Pirata, fue el DT de aquel equipo de 2011. También continúan vinculados al club Juan Carlos Olave, histórico arquero y actual integrante del cuerpo técnico, y Franco “Mudo” Vázquez, uno de los referentes del plantel.

Los que estuvieron presentes en el 2011 y ahora en el 2026

River, arriba en el historial desde el 2011

Desde aquella serie que marcó para siempre la historia de ambos clubes, River y Belgrano se enfrentaron en 14 oportunidades. El balance favorece al conjunto de Núñez, que consiguió ocho victorias, sufrió cuatro derrotas y empató en dos ocasiones.

El único cruce eliminatorio entre ambos después de 2011 se produjo en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023, cuando el River de Martín Demichelis se impuso 2 a 1 sobre el final con un gol de Facundo Colidio. Luego se enfrentaron dos veces más y en ambas ganó el Millonario por 3 a 0, incluido el duelo disputado el 5 de abril de este 2026, ya con Zielinski nuevamente al mando de Belgrano.

Ahora, con un título en juego y un escenario cargado de recuerdos, Belgrano y River volverán a verse las caras en una final que promete emociones, tensión y una enorme carga histórica para el fútbol argentino.