    • 17 de mayo de 2026 - 20:06

    Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

    Luego de igualar 1-1, el Pirata se impuso desde los doce pasos sobre el Bicho. Jugará con el Millonario el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes

    Todo Belgrano festeja la clasificación a la final. Gentileza Olé.&nbsp;

    Todo Belgrano festeja la clasificación a la final. Gentileza Olé. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Belgrano escribió una página inolvidable y se clasificó a la final de la Liga Profesional tras derrotar por penales a Argentinos Juniors en una semifinal cargada de tensión y emociones. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto cordobés fue más efectivo desde los doce pasos 4-3 y terminó festejando un histórico pasaje a la definición del campeonato.

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    El encuentro comenzó favorable para Argentinos, que golpeó temprano y logró ponerse en ventaja a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Facundo Jainikoski. El Bicho manejó largos pasajes del partido y generó mayor cantidad de situaciones de peligro, dominando incluso las estadísticas con 18 remates al arco contra apenas 8 de Belgrano.

    A pesar de las dificultades, el Pirata nunca dejó de buscarlo y encontró el empate en un momento dramático. Cuando se jugaban 49 minutos del segundo tiempo, Nicolás Fernández apareció para marcar el 1 a 1 y desatar la locura de los hinchas cordobeses, llevando la definición a los penales.

    En la tanda, Belgrano mostró mayor temple y precisión. Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernández convirtieron sus ejecuciones para el conjunto cordobés. Del lado de Argentinos, las fallas de Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez terminaron siendo decisivas para la eliminación del equipo de La Paternal.

    Con este triunfo, Belgrano avanzó a la gran final del torneo y enfrentará a River Plate el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en busca de un nuevo título para su historia.

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