Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River en la final del Torneo Apertura

Belgrano escribió una página inolvidable y se clasificó a la final de la Liga Profesional tras derrotar por penales a Argentinos Juniors en una semifinal cargada de tensión y emociones. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto cordobés fue más efectivo desde los doce pasos 4-3 y terminó festejando un histórico pasaje a la definición del campeonato.
El encuentro comenzó favorable para Argentinos, que golpeó temprano y logró ponerse en ventaja a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Facundo Jainikoski. El Bicho manejó largos pasajes del partido y generó mayor cantidad de situaciones de peligro, dominando incluso las estadísticas con 18 remates al arco contra apenas 8 de Belgrano.
A pesar de las dificultades, el Pirata nunca dejó de buscarlo y encontró el empate en un momento dramático. Cuando se jugaban 49 minutos del segundo tiempo, Nicolás Fernández apareció para marcar el 1 a 1 y desatar la locura de los hinchas cordobeses, llevando la definición a los penales.
En la tanda, Belgrano mostró mayor temple y precisión. Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernández convirtieron sus ejecuciones para el conjunto cordobés. Del lado de Argentinos, las fallas de Gastón Verón, Gabriel Florentín y Enzo Pérez terminaron siendo decisivas para la eliminación del equipo de La Paternal.
Con este triunfo, Belgrano avanzó a la gran final del torneo y enfrentará a River Plate el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en busca de un nuevo título para su historia.