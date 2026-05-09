    • 9 de mayo de 2026 - 19:36

    Belgrano hizo historia en el clásico cordobés: venció a Talleres y se metió en cuartos del Torneo Apertura

    El Pirata derrotó 1-0 a Talleres en el Kempes con gol de Francisco González Metilli, rompió una racha de 24 años sin triunfos en Primera en el clásico cordobés y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura.

    Belgrano rompió 24 años sin poder ganar el clásico cordobés.&nbsp;

    Belgrano rompió 24 años sin poder ganar el clásico cordobés. 

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    Belgrano volvió a adueñarse del clásico cordobés. En un estadio Mario Alberto Kempes colmado y en un partido cargado de tensión, el Pirata derrotó 1-0 a Talleres y se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura.

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    El único gol de la noche llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los tres minutos del complemento, Francisco González Metilli aprovechó una brillante asistencia de taco de Lucas Passerini y definió para desatar la locura celeste.

    El equipo dirigido por Ricardo Zielinski no solo consiguió el pase a la próxima instancia, sino que además cortó una histórica sequía en el clásico cordobés. Belgrano no vencía a Talleres en Primera División desde el Clausura 2001, cuando se había impuesto también por 1-0. En total, pasaron 24 años para volver a festejar oficialmente ante su eterno rival en la máxima categoría.

    Además, el conjunto de Alberdi tampoco ganaba el clásico en competencias oficiales desde abril de 2006, cuando derrotó 2-1 a la T por la B Nacional.

    El encuentro tuvo un cierre caliente luego de un desarrollo que, hasta entonces, había sido relativamente tranquilo. A doce minutos del final, Alexandro Maidana fue expulsado tras una fuerte infracción sobre Passerini. Más tarde, ya en tiempo agregado, se produjo una trifulca generalizada entre ambos planteles que terminó con las expulsiones de Guido Herrera y del propio Passerini. Ante la roja al arquero de Talleres, Ulises Ortegoza debió ocupar el arco en los instantes finales.

    Con esta victoria histórica, Belgrano ahora espera rival en los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que se medirá con el ganador del cruce entre Independiente Rivadavia y Unión.

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