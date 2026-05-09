Después de tres años, Sportivo Desamparados mejoró su campo de juego con un trabajo histórico de resembrado

Sportivo Desamparados atraviesa un gran momento este 2026. Líder del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina y ya clasificado a los Play Off con varias fechas de anticipación, el club no solo piensa en el presente futbolístico, sino también en mejorar las condiciones para sostener su nivel dentro de la cancha con un estupendo trabajo de resiembra.

Ante la inminente llegada del invierno y con el objetivo de garantizar un buen piso para desarrollar su juego, la dirigencia víbora que encabeza Martín Sassul aprovechó las fechas en condición de visitante para avanzar con un importante trabajo de resembrado y recuperación integral del campo de juego del Serpentario.

Se trata de una intervención que no se realizaba desde el 2023, cuando la FIFA llevó adelante el Mundial juvenil en Argentina y la cancha de Sportivo fue una de las sedes elegidas para entrenamientos de las selecciones que llegaron a San Juan.

"Para nosotros significa un gran avance porque es aportarle al equipo para que puedan trabajar a diario y mentalizarse únicamente en su trabajo", expresó Martín Sassul al referirse a la obra.

Los trabajos estuvieron a cargo del ingeniero Ariel Lucero quien encabezó los trabajos pero que detrás tuvo un grupo de colaboradores y socios que también pusieron su granito de arena. Los trabajos comenzaron con un corte vertical para desmalezar el césped. Posteriormente se realizó una descompactación del suelo y un Top Dressing de arena, una técnica utilizada para mejorar la oxigenación y nivelación del terreno. Luego se avanzó con la siembra de 500 kilos de semillas de césped Ryegrass anual Landscapers, de la misma calidad que las utilizadas en la cancha de Club Atlético San Martín, por ejemplo.

Como parte final del proceso, el campo de juego permaneció en descanso durante 20 días con riego permanente para mantener la humedad y favorecer el crecimiento del nuevo césped. El último encuentro de Desamparados en Puyuta fue en el triunfo ante Carpintería el pasado 17 de abril, después vinieron tres encuentros de visitante ante López Peláez, Minero y Rivadavia, lo que permitió que Lucero y los empleados del club -Manguera y Raúl- , pudieran trabajar en el campo de juego de la mejor manera.

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“La cancha va a llegar un 80% óptima para el partido de este domingo ante Alianza y esperamos ya tenerla a un 100% para recibir a Unión en la última fecha de la fase clasificatoria”, agregó Sassul quien además destacó que la obra de resiembra se realizó con fondos propios del club. Actualmente, la de Desamparados es la única cancha de la Liga Sanjuanina donde se realizó este tipo de trabajo profesional de recuperación, junto al Estadio del Bicentenario y el estadio de San Martín.

Ante Alianza, estreno y reencuentro ante su gente

Este domingo a las 18 horas será el estreno del resembrado. Desamparados llega clasificado pero buscará mantener la diferencia que hoy tiene con su escolta Unión para finalizar en la primera ubicación y poder definir de local en las instancias decisivas. Por eso ante Alianza este domingo no será un encuentro más, significará el encuentro ante su gente después de casi un mes y la rectificación de un gran presente del Víbora que ilusiona.