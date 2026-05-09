San Martín buscará recuperar su memoria frente a Patronato

El Verdinegro recibe este sábado desde las 16,30 a los entrerrianos por la fecha 13 de la Primera Nacional en la Zona B.

Recuperación. San Martín empezó a ganar en Midland pero luego, dio dos pasos atrás y ante Patronato intentará la victoria.

Cuando parecía que había dado dos pasos hacia adelante, San Martín retrocedió feo. La caída ante el limitado Colegiales en la fecha pasada, desdibujaron la recuperación del ciclo Schiapparelli y por eso, este sábado el Verdinegro buscará su memoria ante Patronato.

Desde las 16,30 en el Hilario Sánchez, Atlético San Martín intentará volver a ser ese equipo que asomó ante Midland y ante Quilmes. Ese es el objetivo: volver a ser. Alejandro Schiapparelli sabe que depende de su mano, de su impronta, para que el Verdinegro despegue definitivamente. Regularidad es la que necesita para prenderse definitivamente en la pelea por Reducido.

Contra un rival que está con los mismos puntos, con 13 unidades, San Martín jugará con presiones pero apoyándose en su gente con todo lo que eso implica. La llegada de Schiapparelli le dio aire al plantel, le renovó crédito con los hinchas pero es hora de empezar a consolidar el camino y definir para qué está en esta temporada.

En lo futbolístico, el entrenador sanjuanino no confirmó formaciones pero todo apunta a que será la misma base con algun perfil más ofensivo en el mediocampo. El probable ingreso de Gabriel Hachen podría ser el retoque sosteniendo a Jaurena y a Pelaitay como volantes de equilibrio, más Sebastián González como generador. Atrás, sin cambios en principio mientras que en el ataque, la duda es Iachetti o Juncos para acompañar a Funez.

Enfrente estará Patronato que de la mano de Mariano Candia viene de ganarle a Nueva Chicago como local. Franco Soldano es su carta más conocida y ganadora, en un equipo que arrancó mal, que cambió de entrenador y ahora quiere prenderse en la pelea grande.