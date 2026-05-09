San Martín buscará recuperar su memoria frente a Patronato

Cuando parecía que había dado dos pasos hacia adelante, San Martín retrocedió feo. La caída ante el limitado Colegiales en la fecha pasada, desdibujaron la recuperación del ciclo Schiapparelli y por eso, este sábado el Verdinegro buscará su memoria ante Patronato.
Desde las 16,30 en el Hilario Sánchez, Atlético San Martín intentará volver a ser ese equipo que asomó ante Midland y ante Quilmes. Ese es el objetivo: volver a ser. Alejandro Schiapparelli sabe que depende de su mano, de su impronta, para que el Verdinegro despegue definitivamente. Regularidad es la que necesita para prenderse definitivamente en la pelea por Reducido.
Contra un rival que está con los mismos puntos, con 13 unidades, San Martín jugará con presiones pero apoyándose en su gente con todo lo que eso implica. La llegada de Schiapparelli le dio aire al plantel, le renovó crédito con los hinchas pero es hora de empezar a consolidar el camino y definir para qué está en esta temporada.
En lo futbolístico, el entrenador sanjuanino no confirmó formaciones pero todo apunta a que será la misma base con algun perfil más ofensivo en el mediocampo. El probable ingreso de Gabriel Hachen podría ser el retoque sosteniendo a Jaurena y a Pelaitay como volantes de equilibrio, más Sebastián González como generador. Atrás, sin cambios en principio mientras que en el ataque, la duda es Iachetti o Juncos para acompañar a Funez.
Enfrente estará Patronato que de la mano de Mariano Candia viene de ganarle a Nueva Chicago como local. Franco Soldano es su carta más conocida y ganadora, en un equipo que arrancó mal, que cambió de entrenador y ahora quiere prenderse en la pelea grande.
Para San Martín es partido clave. Decisivo en su busqueda de identidad tras un comienzo fallido. Depende del Verdinegro que no puede regalar más nada en el Pueblo Viejo.
PROGRAMACION
Fecha 13 - Zona A
Sábado 9 de mayo
15: San Telmo vs Mitre (SdE) // Daniel Zamora
15: Morón vs Los Andes // Juan Pafundi
15.30: San Miguel vs Estudiantes // Javier Delbarba
Domingo 10 de mayo
15.30: Acassuso vs Almirante Brown // Lucas Cavallero
16.30: Godoy Cruz vs Racing de Córdoba // Juan Cruz Robledo
16.30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar // Nahuel Viñas
17: Central Norte vs Deportivo Madryn // Adrián Franklin
18: Colón vs All Boys // Maximiliano Macheroni
Lunes 11 de mayo
19: Ferro vs Defensores de Belgrano // Juan Pablo Loustau
Fecha 13 - Zona B
Sábado 9 de mayo
15: Tristán Suárez vs Midland // Jorge Broggi
15.30: Temperley vs Deportivo Maipú // Pablo Dóvalo
16.30: San Martín (San Juan) vs Patronato // Álvaro Carranza
18: Atlético Rafaela vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Joaquín Gil
Domingo 10 de mayo
15.30: Chacarita vs Colegiales // Felipe Viola
16: Agropecuario vs Atlanta // Matías Billione Carpio
16: Atlético Güemes (SdE) vs Quilmes // Nelson Sosa
Lunes 11 de mayo
19.30: Chicago vs Almagro // Lucas Comesaña
Martes 12 de mayo
21.10: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Maximiliano Manduca