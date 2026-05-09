    • 9 de mayo de 2026 - 08:22

    San Martín buscará recuperar su memoria frente a Patronato

    El Verdinegro recibe este sábado desde las 16,30 a los entrerrianos por la fecha 13 de la Primera Nacional en la Zona B.

    Recuperación. San Martín empezó a ganar en Midland pero luego, dio dos pasos atrás y ante Patronato intentará la victoria.

    Recuperación. San Martín empezó a ganar en Midland pero luego, dio dos pasos atrás y ante Patronato intentará la victoria.

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    Por Ariel Poblete

    Cuando parecía que había dado dos pasos hacia adelante, San Martín retrocedió feo. La caída ante el limitado Colegiales en la fecha pasada, desdibujaron la recuperación del ciclo Schiapparelli y por eso, este sábado el Verdinegro buscará su memoria ante Patronato.

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    Desde las 16,30 en el Hilario Sánchez, Atlético San Martín intentará volver a ser ese equipo que asomó ante Midland y ante Quilmes. Ese es el objetivo: volver a ser. Alejandro Schiapparelli sabe que depende de su mano, de su impronta, para que el Verdinegro despegue definitivamente. Regularidad es la que necesita para prenderse definitivamente en la pelea por Reducido.

    Contra un rival que está con los mismos puntos, con 13 unidades, San Martín jugará con presiones pero apoyándose en su gente con todo lo que eso implica. La llegada de Schiapparelli le dio aire al plantel, le renovó crédito con los hinchas pero es hora de empezar a consolidar el camino y definir para qué está en esta temporada.

    En lo futbolístico, el entrenador sanjuanino no confirmó formaciones pero todo apunta a que será la misma base con algun perfil más ofensivo en el mediocampo. El probable ingreso de Gabriel Hachen podría ser el retoque sosteniendo a Jaurena y a Pelaitay como volantes de equilibrio, más Sebastián González como generador. Atrás, sin cambios en principio mientras que en el ataque, la duda es Iachetti o Juncos para acompañar a Funez.

    Enfrente estará Patronato que de la mano de Mariano Candia viene de ganarle a Nueva Chicago como local. Franco Soldano es su carta más conocida y ganadora, en un equipo que arrancó mal, que cambió de entrenador y ahora quiere prenderse en la pelea grande.

    Para San Martín es partido clave. Decisivo en su busqueda de identidad tras un comienzo fallido. Depende del Verdinegro que no puede regalar más nada en el Pueblo Viejo.

    PROGRAMACION

    Fecha 13 - Zona A

    Sábado 9 de mayo

    15: San Telmo vs Mitre (SdE) // Daniel Zamora

    15: Morón vs Los Andes // Juan Pafundi

    15.30: San Miguel vs Estudiantes // Javier Delbarba

    Domingo 10 de mayo

    15.30: Acassuso vs Almirante Brown // Lucas Cavallero

    16.30: Godoy Cruz vs Racing de Córdoba // Juan Cruz Robledo

    16.30: Chaco For Ever vs Ciudad de Bolívar // Nahuel Viñas

    17: Central Norte vs Deportivo Madryn // Adrián Franklin

    18: Colón vs All Boys // Maximiliano Macheroni

    Lunes 11 de mayo

    19: Ferro vs Defensores de Belgrano // Juan Pablo Loustau

    Fecha 13 - Zona B

    Sábado 9 de mayo

    15: Tristán Suárez vs Midland // Jorge Broggi

    15.30: Temperley vs Deportivo Maipú // Pablo Dóvalo

    16.30: San Martín (San Juan) vs Patronato // Álvaro Carranza

    18: Atlético Rafaela vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Joaquín Gil

    Domingo 10 de mayo

    15.30: Chacarita vs Colegiales // Felipe Viola

    16: Agropecuario vs Atlanta // Matías Billione Carpio

    16: Atlético Güemes (SdE) vs Quilmes // Nelson Sosa

    Lunes 11 de mayo

    19.30: Chicago vs Almagro // Lucas Comesaña

    Martes 12 de mayo

    21.10: San Martín (Tucumán) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Maximiliano Manduca

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