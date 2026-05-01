    • 1 de mayo de 2026 - 19:05

    Desamparados ganó un partido cerrado ante Rivadavia y sigue líder invicto en el Apertura

    Con un gol de Daniel Castro, el Puyutano se impuso 1-0 como visitante en un duelo de bajo vuelo y sacó más ventaja en la cima del Torneo Apertura.

    Desamparados sigue firme en la punta de la tabla. Foto: prensa Sportivo Desamparados.

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    El encuentro estuvo lejos de ser atractivo. Durante el primer tiempo predominó la imprecisión, con ambos equipos alternando la posesión sin profundidad ni claridad en los metros finales. Ni Desamparados logró imponer su jerarquía ni Rivadavia encontró los caminos para inquietar, en un desarrollo donde las áreas prácticamente no tuvieron acción.

    La diferencia llegó en el complemento, más por insistencia que por juego elaborado. Los cambios le dieron aire al conjunto visitante, que comenzó a adelantarse unos metros y a encontrar espacios. A los 24 minutos, Daniel Castro capitalizó una de las pocas situaciones claras: un remate preciso que rompió el cero y terminó siendo decisivo en un contexto de escasas oportunidades.

    Tras el gol, el partido no cambió demasiado. Rivadavia, ya sin chances de clasificación a los playoffs, evidenció sus limitaciones para reaccionar. Le faltaron ideas, profundidad y peso ofensivo para inquietar a un Desamparados que, sin brillar, supo administrar la ventaja con oficio y orden.

    El triunfo adquiere mayor relevancia si se lo pone en contexto: el empate 2-2 de Unión de Villa Krause ante Sarmiento de Zonda le permitió al Puyutano estirar la diferencia en la cima. Con 34 puntos, lidera con comodidad, seguido por Unión con 28, mientras que Colón Junior suma 26 y aún puede recortar distancia o incluso quedar segundo si le gana este sábado a López Pelaez.

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