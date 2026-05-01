Desamparados ganó un partido cerrado ante Rivadavia y sigue líder invicto en el Apertura

Con un gol de Daniel Castro, el Puyutano se impuso 1-0 como visitante en un duelo de bajo vuelo y sacó más ventaja en la cima del Torneo Apertura.

En la recta final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina, Sportivo Desamparados volvió a demostrar por qué es el equipo más sólido del certamen. Este viernes, en un partido discreto desde lo futbolístico, derrotó 1-0 como visitante a Sportivo Rivadavia y se consolidó como único líder e invicto.

El encuentro estuvo lejos de ser atractivo. Durante el primer tiempo predominó la imprecisión, con ambos equipos alternando la posesión sin profundidad ni claridad en los metros finales. Ni Desamparados logró imponer su jerarquía ni Rivadavia encontró los caminos para inquietar, en un desarrollo donde las áreas prácticamente no tuvieron acción.

La diferencia llegó en el complemento, más por insistencia que por juego elaborado. Los cambios le dieron aire al conjunto visitante, que comenzó a adelantarse unos metros y a encontrar espacios. A los 24 minutos, Daniel Castro capitalizó una de las pocas situaciones claras: un remate preciso que rompió el cero y terminó siendo decisivo en un contexto de escasas oportunidades.

Tras el gol, el partido no cambió demasiado. Rivadavia, ya sin chances de clasificación a los playoffs, evidenció sus limitaciones para reaccionar. Le faltaron ideas, profundidad y peso ofensivo para inquietar a un Desamparados que, sin brillar, supo administrar la ventaja con oficio y orden.