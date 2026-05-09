    • 9 de mayo de 2026 - 16:44

    San Martín de San Juan empató ante Patronato y perdió una nueva chance de sumar tres puntos de local

    San Martín de San Juan recibió este sábado a los entrerrianos por la fecha 13 de la Primera Nacional en la Zona B. Solo pudo obtener un empate 1 a 1.

    San Martín de San Juan no fue más que Patronato y consiguió un empate en uno en el Estadio Hilario Sánchez.&nbsp;

    San Martín de San Juan no fue más que Patronato y consiguió un empate en uno en el Estadio Hilario Sánchez. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuando parecía que San Martín de San Juan se recuperaba de la mala racha, recibió un cachetazo de realidad. La caída ante el limitado Colegiales en la fecha pasada, se sumó el empate de este sábado frente a Patronato por 1 a 1. Estos dos partidos desdibujaron la recuperación del ciclo Schiapparelli, que pareció perder la memoria.

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    Tras un primer tiempo sin emociones, San Martín comenzó abajo en el marcador en el complemento tras un gol de a los 15 minutos del equipo visitante. Un remate de Brandon Cortes, desde 30 metros, se desvió en un jugador verdinegro y se metió en el arco por arriba del arquero Díaz Robles. Patronato lo ganaba 1 a 0.

    Casi 15 minutos después el conjunto sanjuanino conseguiría el empate. Tras un centro a área y una serie de rebotes, Emanuel Aguilera convirtió el empate con un remate al borde del área chica.

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    San Martín empezó a ser más ante Patronato, pero no tuvo los argumentos necesarios para romper nuevamente el arco del arquero visitante Alan Sosa y el partido terminó en un empate semi amargo para los jugadores y los hinchas de Concepción.

    Contra un rival que está con los mismos puntos, ahora con 14 unidades, San Martín jugó con presiones. La llegada de Schiapparelli le dio aire al plantel, le renovó crédito con los hinchas, pero el camino consolidado con dos victorias ante Midland y Quilmes, empezó a tambalearse, primero con la derrota de visitante ante Colegiales y ahora con el empate de local ante Patronato.

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